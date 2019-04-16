Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублейГазета.Ru 17:24
Сам мэр города Серова Василий Сизиков за 2018 год заработал 2,58 млн рублей. Он объяснил, что источник дохода его сына — алименты, которые он выплачивал на протяжении долгих лет. Сын главы города Серова Свердловской области Василия Сизикова за год заработал более 400 тыс рублей.
Читать в источнике
Оценить649
Подробнее о событии
Показать все источники
Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году
Европейско-Азиатские новостивчера в 09:55
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Футбол
Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2). Таким образом, туринский клуб завершил выступление в турнире.
Обновлено в 17:53
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Общество
Удастся ли «Стрижам» построить жилье вместо спортцентра у сада Кирова
На совещание в горсовете представитель компании «Аркетта Девелопмент», входящей в ГК «Стрижи», пришел.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Общество
В Мосгордуму внесен законопроект о частичном запрете реагентов
Депутаты Мосгордумы внесли в законодательное собрание столицы проект закона, запрещающий использование реагентов против гололеда в некоторых местах Москвы, следует из документа, размещенного на сайте Мосгордумы.
Обновлено в 10:24
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Космос
Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю
HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.
Обновлено в 08:57
Культура
Умер писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 10:18
Общество
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Сытина прогнали с передачи «Время покажет»
Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Ани Лорак: «Больше не могу засыпать одна»
Недавно звезда решила рассказать о своих чувствах после расставания с мужем. В последнее время Ани Лорак полностью погружена в работу.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали
В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.
Обновлено в 17:11
Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой
Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53