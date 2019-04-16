Общество

Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублейГазета.Ru 17:24

Сам мэр города Серова Василий Сизиков за 2018 год заработал 2,58 млн рублей. Он объяснил, что источник дохода его сына — алименты, которые он выплачивал на протяжении долгих лет. Сын главы города Серова Свердловской области Василия Сизикова за год заработал более 400 тыс рублей.
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