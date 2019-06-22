Армия и оружие
Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиковРоссийская газета 14:31
Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько. На место инцидента выехали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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