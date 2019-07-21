Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Premier Sports.

Ребенок прорвался к Роналду во время матча

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