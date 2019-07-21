Футбол
Ребенок прорвался к Роналду во время матчаLenta.ru 03:14
Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Premier Sports.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского в новой Раде может получить 237 мест
Обновлено в 02:57
Кино
Новый режиссер «Двое против смерти» сменил актерский состав
Кто снимался в проекте "Двое против смерти" Актеров искали по всем окрестным странам и в результате получился яркий и достойный звездный состав.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером
СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.
Обновлено в 02:00
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 03:25
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
ЦИК признала выборы в Верховную раду состоявшимися
Центризбирком Украины признал внеочередные выборы в Верховную раду состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 03:19
Музыка
Spice Girls решили выступать, пока дети будут на каникулах
Источник, близкий к коллективу, сообщил, что "все девушки согласны посвятить выступлениям шесть недель летом, когда дети будут на каникулах".
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился
Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.
Обновлено в 01:49
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» на выезде
Встреча второго тура РПЛ завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 0:2. Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» на выезде в рамках второго тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
СМИ: Ханни покинул расположение «Спартака»
По информации источника, хавбек покинул расположение москвичей и отправился в Доху, где должен пройти медобследование, чтобы перейти в один из клубов чемпионата Катара.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Москве задержаны двое мужчин, похитивших человека
Двое мужчин похитили человека на Литовском бульваре в Москве и попытались скрыться на автомобиле, злоумышленики задержаны полицией.
Обновлено в 01:53
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено вчера в 19:24
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Общество
Мэр Екатеринбурга поручил придумать схему защиты легального стрит-арта от коммунальщиков
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, введенное с полуночи 21 июля, и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Энергетика
«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»
В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».
Обновлено вчера в 17:45
Энергетика
«НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и Китая
В своем пресс-релизе "НОВАТЭК" подтверждает, что продал по 10% "Арктик СПГ 2" дочернему обществу CNPC, дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG).
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20