Футбол

Ребенок прорвался к Роналду во время матчаLenta.ru 03:14

Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Premier Sports.
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Маурицио Сарри: Когда вижу ребенка на поле, для меня это не вторжение – это радость

Советский спорт06:59

Маурицио Сарри — о мальчике на поле: «Я испугался, что его скрутят, поэтому направил к Роналду»

Sportbox.RU02:28

Юный фанат прорвался через поле к Роналду. Криш посадил парня рядом со скамейкой запасных «Ювентуса»

Sport24.ruвчера в 13:37

Маурицио Сарри: «Маленький мальчик на поле - это источник радости»

Спорт-Экспресс00:54

Роналду пригласил прорвавшегося ребенка посмотреть матч на скамейке запасных

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Сарри — о ребёнке на поле: боялся, что его заберут, поэтому направил к Роналду

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Маурицио Сарри — о мальчике на поле: «Я испугался, что его скрутят, поэтому направил к Роналду»

Матч ТВ02:28
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
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Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области

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Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
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В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ

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Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
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Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку

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Армия и оружие

Заявлено, что ВВС Пакистана промахнулись по целям в Индии

Высокопоставленные военные чиновники утверждают, что самолёты ВВС Исламской республики атаковали объекты на территории Индии и промахнулись.
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Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»

Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
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FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

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Путин отменил санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

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Происшествия

Канадский сержант «превратилась» в кошку, говоря про двойное убийство

Королевская канадская конная полиция извинилась за происшествие и позднее залила версию без фильтров.
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Из-за ЧП с поездами в Коми организовали дополнительные авиарейсы

Дополнительные авиарейсы организовали в Республике Коми из-за нарушенного железнодорожного сообщения в связи с размывом путей и сходом с рельсом грузовых вагонов.
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На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
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Новинка выйдет в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.
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Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

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Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

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В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир, в котором преимущественно участвуют европейские клубы. Матчи, как правило, проводятся в США и Азии, реже - в Канаде и Европе. Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит рекламной компании Relevant Sports, основанной в 2012 году магнатом недвижимости, миллионером и владельцем клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором клуба «Нью-Йорк Джетс» Мэттом Хиггинсом.
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