Футбол
Ребенок прорвался к Роналду во время матчаLenta.ru 03:14
Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Premier Sports.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
Экономика
Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области
Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.
Обновлено в 10:30
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов
Обновлено в 02:15
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко
Обновлено в 09:21
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
Обновлено в 08:23
Футбол
Тренером «Химок» стал итальянец, работавший в «Спартаке»
54-летний итальянец в 2004 году работал в московском «Спартаке», где и познакомился с Талалаевым, который тогда также ассистировал Невио Скале.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Заявлено, что ВВС Пакистана промахнулись по целям в Индии
Высокопоставленные военные чиновники утверждают, что самолёты ВВС Исламской республики атаковали объекты на территории Индии и промахнулись.
Обновлено в 05:48
Футбол
Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»
Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Обновлено в 10:55
Политика
Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом
Отмечается, что решение направить в Коростень спецназ было принято после поступления информации о возможных провокациях.
Обновлено в 11:17
Футбол
Экс-футболистка «Ювентуса»: «Нам запрещали комментировать обвинения в адрес Роналду в изнасиловании»
Экс-футболистка «Ювентуса» Петронелла Экрот заявила, что руководство туринского клуба запрещало игрокам и работникам клуба комментировать обвинения в адрес Криштиану Роналду в изнасиловании.
Обновлено в 12:26
Политика
Путин отменил санкции против Эритреи
Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.
Обновлено в 08:47
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 09:49
Происшествия
Канадский сержант «превратилась» в кошку, говоря про двойное убийство
Королевская канадская конная полиция извинилась за происшествие и позднее залила версию без фильтров.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Из-за ЧП с поездами в Коми организовали дополнительные авиарейсы
Дополнительные авиарейсы организовали в Республике Коми из-за нарушенного железнодорожного сообщения в связи с размывом путей и сходом с рельсом грузовых вагонов.
Обновлено в 11:58
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Гаджеты
Корпус Zalman X3 для игрового ПК вышел в белом и чёрном вариантах
Новинка выйдет в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.
Обновлено в 09:05
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Раскрыто тайное военное соглашение Китая
Китай заключил тайное соглашение с Камбоджей, согласно которому китайская армия получит исключительно право пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе.
Обновлено в 10:33
Здоровье
В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
Обновлено в 05:50