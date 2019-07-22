Футбол
Ребенок прорвался к Роналду во время матчаLenta.ru 03:14
Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Premier Sports.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Происшествия
Стало известно, кто будет защищать уральского «гусара» Ширшикова
Уральский гусар Ярослав Ширшиков нашёл себе адвоката. Защищать его будет известный адвокат Роман Качанов.
Обновлено в 05:18
Кино
Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Пять человек пострадали после столкновения катера с баржей на Алтае
В Республике Алтай на Телецком озере катер врезался в пришвартованную баржу, в результате чего пострадали пять человек.
Обновлено в 06:21
Кино
Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
Обновлено в 05:43
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:41
Авто
Опубликованы рублевые цены на семиместный Mitsubishi Outlander
Компания Mitsubishi официально раскрыла стоимость кроссовера Outlander в семиместном исполнении, который появится в продаже на российском рынке в августе текущего года.
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Общество
В России ужесточат правила провоза багажа
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Гаджеты
«Агава» выводит на российский рынок новый тип программируемых логических контроллеров
Российский производитель контрольно-измерительных приборов и систем промышленной автоматизации — конструкторское бюро «Агава» – объявил о расширении линейки программируемых логических контроллеров.
Обновлено в 03:16
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
Обновлено в 05:44
Культура
Телеканал внес ясность в известие о закрытии сериала «Воронины»
Ранее актриса Екатерина Волкова, известная российским зрителям по роли Веры в ситкоме "Воронины", сообщила в своем инстаграме о закрытии сериала.
Обновлено в 04:34
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Бойцы ВСУ утонули на глазах инструкторов НАТО
По словам Безсонова, все происходило на территории Львовской области, во время учений, руководят которыми инструкторы Североатлантического альянса в Международном центре миротворчества и безопасности.
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Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Политика
Стало известно о смерти президента Туркменистана
Обновлено вчера в 10:41
Политика
В Москве завершился митинг оппозиции
В Москве на площади Сахарова завершился разрешенный митинг оппозиции.
Обновлено 20 июля в 09:53
Происшествия
Во Франции нашли подлодку Minerve, затонувшую полвека назад
Найдена подводная лодка Minerve, которая затонула при загадочных обстоятельствах более полувека назад.
Обновлено в 06:02
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Авто
УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
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Политика
Зеленский поделился мыслями о новом премьер-министре страны
Президент Украины заявил, что хочет видеть в этой должности "абсолютно независимого человека" Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который не занимал серьезных политических постов, сообщает канал RT News.
Обновлено вчера в 06:58
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:17
Авто
Появились первые изображения BMW 5-Series
Рестайлинговая версия BMW G5 5-Series в настоящее время проходит испытания.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08