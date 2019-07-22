Футбол
Ребенок прорвался к Роналду во время матчаLenta.ru 03:14
Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Premier Sports.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
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Обезглавленное тело женщины нашли в Москве
В Москве на улице найдено тело 31-летней женщины без головы.
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Определены точные даты и время матчей «Краснодара» с «Порту» в ЛЧ
Стали известны точные даты и время матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и португальским «Порту».
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ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»
Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».
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На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Политика
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
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Юрист Януковича сообщил об исчезновении генерального прокурора Украины
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Министерство вооруженных сил Франции установило местонахождение подводной лодки Minerve, которая затонула более 50 лет назад.
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Культура
Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве
Скульптура главного героя романа Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" появилась на могиле писателя на Троекуровском кладбище в Москве.
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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
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Турист, не заплативший за ужин в Испании, сядет в тюрьму на 6 лет
Турист из Италии может сесть на шесть лет в тюрьму за неоплаченный ужин в ресторане на испанском острове Форментера.
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Индия запустила к Луне станцию с луноходом
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Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
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Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
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На борту МКС пройдет тестирование новой антенны системы ICARUS
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Шаронов не попал на концерт «Металлики» из-за матча с «Динамо»
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Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой хочет вернуть права на сына
Сеть взорвала новость о том, что сына Владислава Пугачева, родного племянника Примадонны, усыновили.
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В Юрмале прошла церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву в Юрмале».
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В Москве на концерте Metallica задержали мужчину в федеральном розыске
Во время концерта группы Metallica в Москве полиция задержала мужчину, который находился в федеральном розыске.
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25