Футбол

Ребенок прорвался к Роналду во время матчаLenta.ru 03:14

Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Premier Sports.
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Ребенок прорвался к Роналду во время матча

Lenta.ru03:14

Маурицио Сарри — о мальчике на поле: «Я испугался, что его скрутят, поэтому направил к Роналду»

Матч ТВ02:28

Юный фанат прорвался через поле к Роналду. Криш посадил парня рядом со скамейкой запасных «Ювентуса»

Sport24.ruвчера в 13:37

Маурицио Сарри: «Маленький мальчик на поле - это источник радости»

Спорт-Экспресс00:54

Роналду пригласил прорвавшегося ребенка посмотреть матч на скамейке запасных

Газета.Ru00:26

Сарри — о ребёнке на поле: боялся, что его заберут, поэтому направил к Роналду

Чемпионат00:25

Маурицио Сарри — о мальчике на поле: «Я испугался, что его скрутят, поэтому направил к Роналду»

Sportbox.RU02:28
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Футбол

Тренер «Динамо» пережил сердечный приступ во время матча

Главный тренер бухарестского «Динамо» Евгения Неагое пережил сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии против «Университати».
Обновлено вчера в 22:00
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Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране

Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
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«Слуга народа» может получить абсолютное большинство в Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям.
Обновлено в 01:45
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Обновлено вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Британии чайка унесла чихуахуа

Обновлено вчера в 20:12
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Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

Обновлено в 05:01
Общество

Минобороны запустило сайт о Главном военно-морском параде в Петербурге

Министерство обороны России запустило сайт о Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля 2019 года.
Обновлено в 02:34
Футбол

Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ

Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
Обновлено в 04:51
Футбол

Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок за драки, получат работу в колонии.
Обновлено в 03:53
Политика

Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В Великобритании сочли свои ВМС неспособными защитить интересы страны

Британские ВМС не состоянии защищать интересы страны во всем мире, заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Тобиас Элвуд после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:59
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Названо самое полезное мороженое

Обновлено вчера в 22:49
Единоборства

Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд в UFC

Оба бойца относятся к тяжелой весовой категории. Поединок завершился крайне быстро — на 12-й секунде первого раунда.
Обновлено вчера в 04:14
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Космос

Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС

Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

ФСБ задержала смертника с поясом шахида

Сотрудники ФСБ и МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.
Обновлено в 03:37
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Кино

Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Финансы

Курс доллара снизился до 63,02 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 63,02 рубля.
Обновлено в 03:05
Политика

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Авто

За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше

В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

На озере Телецком катер врезался в баржу

В Республике Алтай на озере катер врезался в баржу, которая была пришвартована к берегу. В результате инцидента пострадали 5 человек.
Обновлено в 03:32
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

По делу о пропаже россиянок в Мюнхене арестован подозреваемый

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года

Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
Обновлено в 03:50
Общество

Правила провоза багажа через границу ужесточат

Сообщается, что с 19 августа можно будет ввезти не более 5 килограммов фруктов и овощей и не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 01:23
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В Приамурье распространяются кишечные вирусы

В Приамурье активно распространяются кишечные вирусы.
Обновлено в 03:58
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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