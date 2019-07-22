Футбол
Ребенок прорвался к Роналду во время матчаLenta.ru 03:14
Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Premier Sports.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Футбол
Тренер «Динамо» пережил сердечный приступ во время матча
Главный тренер бухарестского «Динамо» Евгения Неагое пережил сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии против «Университати».
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Политика
«Слуга народа» может получить абсолютное большинство в Раде
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям.
Обновлено в 01:45
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Обновлено вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Британии чайка унесла чихуахуа
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Минобороны запустило сайт о Главном военно-морском параде в Петербурге
Министерство обороны России запустило сайт о Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля 2019 года.
Обновлено в 02:34
Футбол
Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ
Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
Обновлено в 04:51
Футбол
Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок за драки, получат работу в колонии.
Обновлено в 03:53
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
В Великобритании сочли свои ВМС неспособными защитить интересы страны
Британские ВМС не состоянии защищать интересы страны во всем мире, заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Тобиас Элвуд после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Названо самое полезное мороженое
Обновлено вчера в 22:49
Единоборства
Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд в UFC
Оба бойца относятся к тяжелой весовой категории. Поединок завершился крайне быстро — на 12-й секунде первого раунда.
Обновлено вчера в 04:14
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Космос
Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Сотрудники ФСБ и МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Финансы
Курс доллара снизился до 63,02 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 63,02 рубля.
Обновлено в 03:05
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Авто
За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше
В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
На озере Телецком катер врезался в баржу
В Республике Алтай на озере катер врезался в баржу, которая была пришвартована к берегу. В результате инцидента пострадали 5 человек.
Обновлено в 03:32
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
По делу о пропаже россиянок в Мюнхене арестован подозреваемый
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года
Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
Обновлено в 03:50
Общество
Правила провоза багажа через границу ужесточат
Сообщается, что с 19 августа можно будет ввезти не более 5 килограммов фруктов и овощей и не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 01:23
Здоровье
В Приамурье распространяются кишечные вирусы
В Приамурье активно распространяются кишечные вирусы.
Обновлено в 03:58