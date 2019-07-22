Футбол

Ребенок прорвался к Роналду во время матчаLenta.ru 03:14

Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Premier Sports.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Роналду пригласил прорвавшегося ребенка посмотреть матч на скамейке запасных

Газета.Ru00:26

Маурицио Сарри — о мальчике на поле: «Я испугался, что его скрутят, поэтому направил к Роналду»

Sportbox.RU02:28

Маурицио Сарри — о мальчике на поле: «Я испугался, что его скрутят, поэтому направил к Роналду»

Матч ТВ02:28

Маурицио Сарри: «Маленький мальчик на поле - это источник радости»

Спорт-Экспресс00:54

Маурицио Сарри: Когда вижу ребенка на поле, для меня это не вторжение – это радость

Советский спорт06:59

Сарри — о ребёнке на поле: боялся, что его заберут, поэтому направил к Роналду

Чемпионат00:25

Юный фанат прорвался через поле к Роналду. Криш посадил парня рядом со скамейкой запасных «Ювентуса»

Sport24.ruвчера в 13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Политика

Турчинов заявил о желании значительной части украинцев стать рабами

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова стать рабами.
Обновлено в 11:13
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Авто

Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором

Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".
Обновлено 20 июля в 07:19
Политика

Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальный брак

Известный режиссер Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальные отношения.
Обновлено в 06:46
Общество

Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет

Обновлено в 10:46
Политика

Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Футбол

Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»

Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Политика

Экс-губернатор Ломбардии переведен из тюрьмы под домашний арест

Бывший губернатор провинции Ломбардия (Милан) Роберто Формигони отпущен из тюрьмы под домашний арест, передает Mediaset в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 08:18
Экономика

ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
Обновлено в 05:08
Происшествия

BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Здоровье

Названы продукты, ускоряющие старение

По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.
Обновлено в 07:53
Политика

Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома

Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Шнуров обвинил Собчак в нечестности

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обвинил телеведущую Ксению Собчак в использовании гострайтера, который якобы помогал журналистке в стихотворном баттле.
Обновлено 19 июля в 11:49
Политика

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Экономика

Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году

Напомним, летом 2018 года сообщалось, что Сергей Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна.
Обновлено в 07:33
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко

В Генпрокуратуре Украины опровергли информацию об "исчезновении" генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Происшествия

Во Франции нашли затонувшую более 50 лет назад субмарину

Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

8-летняя дочь Светланы Лободы устроила зажигательные танцы на яхте

8-летняя Евангелина уже является настоящей звездой в Инстаграме своей мамы.
Обновлено в 05:57
Политика

Партия Порошенко победила на выборах в Раду за пределами Украины

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную Раду заняла первое место на участках, расположенных за рубежом.
Обновлено в 03:02
Футбол

«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб

Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Авто

Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью

Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
Обновлено вчера в 23:07
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика

ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые были поставлены в Анкару ранее в июле, заступят на боевое дежурство в начале 2020 года.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

Обновлено в 10:51
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Международный кубок чемпионов
Ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир, в котором преимущественно участвуют европейские клубы. Матчи, как правило, проводятся в США и Азии, реже - в Канаде и Европе. Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит рекламной компании Relevant Sports, основанной в 2012 году магнатом недвижимости, миллионером и владельцем клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором клуба «Нью-Йорк Джетс» Мэттом Хиггинсом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное