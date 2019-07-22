Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском краеВедомости 15:21
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс». Согласно данным источника в «Скорой помощи», у детей диагностированы ожоги и отравление продуктами горения, их госпитализировали.
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