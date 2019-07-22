Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском краеВедомости 15:21

При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс». Согласно данным источника в «Скорой помощи», у детей диагностированы ожоги и отравление продуктами горения, их госпитализировали.
Читать в источнике
Обсудить5

Подробнее о событии

Детский палаточный лагерь загорелся в Хабаровском крае, один ребенок погиб

Губерния20:10

В Хабаровском крае рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре

РИА Новости19:48

Состояние троих детей, пострадавших при ЧП на базе под Хабаровском, остается очень тяжелым

ТАСС20:12

Сгоревший детский палаточный лагерь в Хабаровском крае установили стихийно

Интерфакс20:14

Ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

PROkhab.ru15:57

Состояние троих пострадавших при пожаре в лагере «Холдоми» детей очень тяжелое

ТК Звезда20:47

В лагерь «Холдоми» детям было продано вдвое больше путёвок, чем мест в корпусах

AmurMedia.ru20:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

Обновлено в 00:00
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Партия Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов

Обновлено вчера в 17:03
Экономика

В Петербурге построят завод по производству медтехники

Обновлено в 15:22
Происшествия

В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Обновлено в 18:59
Политика

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Кино

Канделаки представила трейлер сериала «Порно»

Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки представила трейлер сериала для взрослых «Порно», который она делает для «Амедиатеки».
Обновлено в 12:16
Происшествия

«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
Политика

Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Наука

Клеточные пластыри восстановят ткань после ишемии

Коллаборация ученых МГУ имени М. В. Ломоносова, ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава РФ и Университета Цин Хуа (Тайвань) разработала высокоэффективный метод восстановления тканей после ишемии и успешно протестировала его на мышах.
Обновлено вчера в 05:46
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Спорт

Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом

Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Англии чайка похитила чихуахуа

Британский портал Devon Live рассказал о необычном похищении: в городе Пейнтон собаку породы чихуахуа унесла чайка.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане

Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Спорт

Аксана Гатауллина пробежалась с одеялом вместо российского флага

Обновлено в 03:57
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

«Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи»

Полузащитник "Фенербахче" Эльиф Эльмас перейдет в "Наполи", сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Обновлено в 17:18
Здоровье

Развенчаны популярные мифы о женской груди

Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Экономика

Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты

Счетная палата РФ предупредила о необходимости повременить с принятием поправки в Бюджетный кодекс, которая позволяет правительству направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты.
Обновлено в 07:26
Политика

СМИ: Олег Кожемяко может сменить на посту полпреда Юрия Трутнева

Олег Кожемяко может сменить место работы и стать дальневосточным полпредом.
Обновлено в 20:29
Здоровье

В Орегоне приняли закон, по которому школьники смогут брать выходные для поправки психического здоровья

В американском штате Орегон приняли закон, который позволяет студентам брать «дни психического здоровья» так же, как и больничные дни.
Обновлено в 11:27
Гаджеты

Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп

Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку

Обновлено в 08:16
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Общество

Режим «черного неба» введен в Кемерово из-за красноярских пожаров

Обновлено в 03:27
Здоровье

Названы продукты, ускоряющие старение

По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.
Обновлено в 07:53
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Единоборства

Федор Чудинов на Красной площади нокаутировал Мадерну

Обновлено в 15:30
Политика

Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Спорт

Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале

Обновлено вчера в 08:26
Главное