Происшествия
Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском краеИнтерфакс 15:22
В Хабаровском крае в палаточном городке на горнолыжном курорте "Холдоми" произошел пожар. По словам источника в скорой помощи, пострадали трое детей, один без признаков жизни. У детей ожоги и отравление продуктами горения.
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Политика
Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане
В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT констатировал, что если Соединённые Штаты захотят любой ценой выиграть войну в Афганистане, то они могут пойти на самое крайнее из средств — использование ядерного оружия.
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Общество
Роструд назвал регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Роструд назвал регионы России с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда.
Обновлено в 02:39
Музыка
Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica
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Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Спорт
Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
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Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
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Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза.
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Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера
Западные СМИ сообщили о том, что Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос III собираются пожениться уже в этом году.
Обновлено в 19:21
Происшествия
В Испании туристу грозит тюрьма за бесплатный ужин в ресторане
Турист из Италии может быть приговорён к 6 годам тюрьмы за неоплаченный ужин в испанском ресторане.
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи»
Полузащитник "Фенербахче" Эльиф Эльмас перейдет в "Наполи", сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Обновлено в 17:18
Авто
Volkswagen начнет реализовывать Arteon в России в 2020 году
Компания Volkswagen начнет продажи своего четырехдверного купе Arteon в 2020 году, о чем немецкая автокомпания сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 19:18
Авто
Названы самые угоняемые в РФ автомобили
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Политика
Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Кино
Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом
Обновлено в 09:53
Энергетика
Названы сроки вытеснения «грязной» нефти с территории Белоруссии
Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин назвал сроки вытеснения некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики из системы магистральных трубопроводов на территории Белоруссии.
Обновлено в 18:03
Политика
Анкара пообещала ответить на санкции США за покупку С-400
Если Вашингтон введет санкции против Турции за покупку ракетных комплексов С-400, Анкара ответит на эти меры.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в Лиге Европы
Обновлено в 08:31
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Политика
Иран сообщил об аресте 17 шпионов ЦРУ
Представители спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ, ряд из которых были работниками критически важных направлений.
Обновлено в 06:43
Наука
Зрительные образы вживили в мозг мышей
Учёные из Стэнфордского университета смогли вживить в мозг мышей зрительные образы.
Обновлено в 01:35
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов
В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 15:49
Баскетбол
Тим Данкан назначен ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио»
Прославленный игрок «Сперс» Тим Данкан вернулся в команду в качестве ассистента главного тренера Грегга Поповича.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали сигналом для НАТО поставки Анкаре российских С-400
В статье Türkiye сообщается, что назначенное на середину июля начало поставок С-400 совпадает с годовщиной попытки переворота в Турции (издание называет его «попыткой оккупации, спонсируемой НАТО»).
Обновлено в 19:11