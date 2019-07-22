Происшествия

Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском краеИнтерфакс 15:22

В Хабаровском крае в палаточном городке на горнолыжном курорте "Холдоми" произошел пожар. По словам источника в скорой помощи, пострадали трое детей, один без признаков жизни. У детей ожоги и отравление продуктами горения.
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