Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в КрымуИнтерфакс 01:36
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Происшествия
Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым
Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Происшествия
На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша
На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
Обновлено в 02:41
Кино
Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме
Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Кино
Новый фильм Ларисы Садиловой покажут на Каннском фестивале
Сегодня, 3 мая, стало известно, что фильм приглашен в программу 72-го Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 02:16
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Кино
Финал «Мстителей» соберет $2 млрд к концу второй недели проката
Обновлено вчера в 21:57
Культура
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Футбол
Жоаозинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»
Обновлено в 02:27
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Лариса Лужина: «Врачи заставляли меня сделать аборт»
По словам Лужиной, пережив несколько сложных операций в юности, врачи не рекомендовали ей рожать, но актриса ослушалась их.
Обновлено в 02:15
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Российские подростки хотят быстрее выйти на работу
Большая часть российских подростков готовы устроиться на свою первую работу, не достигнув 18-летнего возраста, сообщает RT.
Обновлено в 03:13
Футбол
Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»
Защитник "Барселоны" Клеман Лангле признался, что потерял часть зуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
Обновлено в 02:43
Происшествия
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Гаджеты
Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6
Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Авто
Олимпийская чемпионка объяснила, почему продала подаренную властями машину
Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Алла Шишкина подробно рассказала, почему она продала автомобиль, подаренный ей государством за спортивные заслуги.
Обновлено в 02:10
Космос
«Близнец» челябинского метеорита может прилететь на Землю
Обновлено вчера в 05:19
Авто
Пикап Toyota Tundra проехал миллион миль без капремонта
Пикап Toyota Tundra, принадлежащий жителю штата Луизиана Аарону Морванту, стал рекордсменом по пробегу.
Обновлено вчера в 06:10
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон снялась в бикини и дала откровенное интервью
Актриса Шарлиз Терон снялась в купальнике для обложки журнала Marie Claire, и поделилась чувственными снимками в Instagram.
Обновлено вчера в 23:05
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19