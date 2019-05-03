Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в КрымуИнтерфакс 01:36

Через несколько минут воздушный шар удалось посадить в окрестностях Феодосии.
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В Феодосии воздушный шар едва не унёс девочку в море

КИА03:16

В Крыму катавшегося на воздушном шаре ребёнка унесло ветром

RT на русском02:55

В Крыму ребенка едва не унесло в открытое море на воздушном шаре

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Ребёнка на воздушном шаре унесло ветром в Феодосии в Крыму

Эхо Москвы01:44

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Интерфакс01:36

В Крыму ребенка без родителей унесло на воздушном шаре

Krym.News02:11

В Крыму ребёнка унесло ветром на воздушном шаре

Говорит Москва01:53
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Происшествия

Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым

Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Происшествия

На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша

На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
Обновлено в 02:41
Кино

Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме

Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

Обновлено вчера в 14:09
Кино

Новый фильм Ларисы Садиловой покажут на Каннском фестивале

Сегодня, 3 мая, стало известно, что фильм приглашен в программу 72-го Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 02:16
Футбол

«Енисей» разгромил «Анжи» в матче молодежного первенства России

Обновлено в 03:05
Политика

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске

Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Кино

Финал «Мстителей» соберет $2 млрд к концу второй недели проката

Обновлено вчера в 21:57
Культура

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Обновлено вчера в 09:09
Футбол

Жоаозинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»

Обновлено в 02:27
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
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Лариса Лужина: «Врачи заставляли меня сделать аборт»

По словам Лужиной, пережив несколько сложных операций в юности, врачи не рекомендовали ей рожать, но актриса ослушалась их.
Обновлено в 02:15
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено вчера в 16:54
Общество

Российские подростки хотят быстрее выйти на работу

Большая часть российских подростков готовы устроиться на свою первую работу, не достигнув 18-летнего возраста, сообщает RT.
Обновлено в 03:13
Футбол

Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле признался, что потерял часть зуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга

Обновлено в 02:43
Происшествия

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено вчера в 16:47
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Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

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Гаджеты

Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6

Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
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Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Авто

Олимпийская чемпионка объяснила, почему продала подаренную властями машину

Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Алла Шишкина подробно рассказала, почему она продала автомобиль, подаренный ей государством за спортивные заслуги.
Обновлено в 02:10
Космос

«Близнец» челябинского метеорита может прилететь на Землю

Обновлено вчера в 05:19
Авто

Пикап Toyota Tundra проехал миллион миль без капремонта

Пикап Toyota Tundra, принадлежащий жителю штата Луизиана Аарону Морванту, стал рекордсменом по пробегу.
Обновлено вчера в 06:10
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон снялась в бикини и дала откровенное интервью

Актриса Шарлиз Терон снялась в купальнике для обложки журнала Marie Claire, и поделилась чувственными снимками в Instagram.
Обновлено вчера в 23:05
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
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