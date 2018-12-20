Происшествия

Реаниматолог в Петербурге изнасиловал нескольких пациенток
BFM.ru
03:28

Накануне три пациентки центра «Ювента», среди которых две несовершеннолетних, заявили о нездоровом интересе к ним врача-реаниматолога. Медик совершил в отношении них насильственные действия, когда девушки приходили в себя после операций.
BFM.ru03:28
с чего всё началось
«Из материалов уголовного дела следует, что 19 декабря в одном из государственных бюджетных учреждений здравоохранения, подозреваемый воспользовавшись беспомощным состоянием трех пациенток, 1997, 2001 и 2002 годов рождения, находившихся в палате после операций, с применением общего наркоза, поочередно совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а другую изнасиловал», – сообщается на сайте
 ведомства.
Взгляд.ру03:30

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