с чего всё началось

Накануне три пациентки центра «Ювента», среди которых две несовершеннолетних, заявили о нездоровом интересе к ним врача-реаниматолога. Медик совершил в отношении них насильственные действия, когда девушки приходили в себя после операций.

Происшествия Происшествия Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва получил 18 лет колонии

Происшествия Происшествия Экс-сотрудник ФСБ приговорен к 24 годам колонии за семь убийств

Происшествия Происшествия В Москве подросток распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому Подросток в Москве курил в общественном месте и распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому, который пытался пресечь правонарушение, сообщается на сайте столичного ГУМВД.

Происшествия Происшествия Поставку зараженного опасными бактериями сыра пресекли в Подмосковье

Происшествия Происшествия СК возбудил дело после массового отравления в Ростовской области Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в поселка Аюта Ростовской области, сообщила представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.

Происшествия Происшествия В Рязанской области два человека погибли в ДТП с автобусом Два человека погибли при столкновении автобуса и такси в Рязанской области, сообщил журналистам представитель ГИБДД России.

Происшествия Происшествия В Хабаровске пенсионерка вернула владельцу найденные 250 тысяч рублей

Происшествия Происшествия Пропавшую в Хабаровском крае школьницу нашли в Краснодаре Полицейские нашли пропавшую весной в Хабаровском крае 15-летнюю школьницу в торговом центре в Краснодаре.

Происшествия Происшествия При взрыве газа в доме в Северной Осетии пострадали дети "В частном жилом доме в поселке Октябрьское произошел взрыв бытового газа, пострадали четыре человека, включая двоих детей", - подтвердил источник.

Происшествия Происшествия Сторонника ИГ приговорили к десяти годам колонии в Петербурге

Происшествия Происшествия В лондонском аэропорту приостановили полеты из-за двух дронов

Происшествия Происшествия Карлос Гон может быть освобожден под залог

Происшествия Происшествия В ДТП в Псковской области пострадали семь человек Семь человек пострадали при ДТП в Палкинком районе Псковской области, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Происшествия Происшествия В Литве освободили россиянина, задержанного в рамках дела о шпионаже Бывший лидер постсоветской организации "Единство", гражданин РФ Валерий Иванов, подозреваемый в Литве в шпионаже в пользу России, был освобождён из-под стражи, заявили в Генпрокуратуре.