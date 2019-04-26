Футбол
«Реалу» прошлым летом предлагали €180 млн за АсенсиоSport24.ru 05:22
Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио заявил, что за его клиента мадридскому клубу прошлым летом предлагали 155 млн фунтов (около 180 млн евро). В услугах хавбека были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси», рассказал агент Орасио Гаггиоли в интервью ESPN.
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