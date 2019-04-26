Футбол

«Реалу» прошлым летом предлагали €180 млн за АсенсиоSport24.ru 05:22

Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио заявил, что за его клиента мадридскому клубу прошлым летом предлагали 155 млн фунтов (около 180 млн евро). В услугах хавбека были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси», рассказал агент Орасио Гаггиоли в интервью ESPN.
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Агент Асенсио заявил, что прошлым летом «Реал» мог продать испанца за 180 млн евро

Советский спорт06:20

«Реалу» прошлым летом предлагали €180 млн за Асенсио

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Агент: «„Реалу“ предлагали за Асенсио 180 миллионов»

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Sportbox.RUвчера в 18:26

Агент: «Реал» получал предложения по Асенсио в размере € 150-180 млн

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«Реал» не продал Асенсио за 180 млн евро

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