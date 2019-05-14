Футбол

«Реалу» предложили продать Бэйла за 120 миллионов евроВести.Ru 00:33

Мадридский "Реал" получил щедрое предложение из Китая, связанное с трансфером валлийского полузащитника Гарета Бэйла. Один из футбольных клубов Поднебесной предложил "сливочным" продать игрока средней линии за 120 миллионов евро.
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Китайский клуб готов купить Бэйла за 120 миллионов евро

Евро-футбол.ру01:33

«Реалу» предложили продать Бэйла за 120 миллионов евро

Вести.Ru00:33

СМИ: клуб из Китая предложил за Бэйла €120 млн

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СМИ: китайский клуб предложил за Бэйла € 120 млн

Чемпионатвчера в 23:17
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
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