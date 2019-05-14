«Реалу» предложили продать Бэйла за 120 миллионов евроВести.Ru 00:33

Мадридский "Реал" получил щедрое предложение из Китая, связанное с трансфером валлийского полузащитника Гарета Бэйла. Один из футбольных клубов Поднебесной предложил "сливочным" продать игрока средней линии за 120 миллионов евро.

«Реалу» предложили продать Бэйла за 120 миллионов евро

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