Футбол
«Реалу» предложили продать Бэйла за 120 миллионов евроВести.Ru 00:33
Мадридский "Реал" получил щедрое предложение из Китая, связанное с трансфером валлийского полузащитника Гарета Бэйла. Один из футбольных клубов Поднебесной предложил "сливочным" продать игрока средней линии за 120 миллионов евро.
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