Футбол
«Реалу» предлагали за полузащитника Асенсио 180 млн евроМатч ТВ вчера в 18:26
Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио сообщил, что клуб имел выгодные предложения по трансферу футболиста.
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Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Пьяный Николас Кейдж спел в караоке
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено в 00:52
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Энергетика
Оператор «Северного потока-2» назвал убытки стран Европы от действий Дании
Оператор «Северного потока-2» компания AG назвала убытки стран Европы от действий Дании.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Опубликовано видео с реалистичными макетами нового iPhone XI
Видеоролик, на котором запечатлён первый реалистичный макет гаджета, опубликован на YouTube-канале японского блога Mac Otakara.
Обновлено в 01:02
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Франция взбеленилась в Совбезе ООН из-за российских паспортов
Постпред Франции в Совбезе ООН устроил скандал из-за решения президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка
Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено вчера в 13:49
Авто
Mitsubishi отправляет культовый внедорожник Pajero на пенсию
Японский автопроизводитель выпустит 700 экземпляров Mitsubishi Pajero в специальной прощальной версии Final Edition.
Обновлено 24 апреля в 10:18
Футбол
«Арсенал» победил «Спартак» в Туле
В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:20
Здоровье
В Минздраве рассказали, как приготовить безопасный шашлык
Шашлык, который не причинит вреда здоровью, необходимо готовить из нежирного мяса — например, баранины или говядины.
Обновлено вчера в 05:24
Кино
Минкультуры рекомендовало перенести прокат фильма «По воле божьей»
Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на показ в России французского фильма «По воле божьей» с 25 апреля, порекомендовав перенести прокат на 29 апреля, после православной Пасхи, сообщили RNS в пресс-службе прокатчика фильма, компании A-One Films.
Обновлено вчера в 11:58
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Нейросети смогли из сигналов мозга создать человеческую речь
Обновлено вчера в 05:34
Технологии
На создание криптостойкого оборудования для 5G потратят 28 миллиардов
Документ предусматривает, что за это время на покупку отечественного оборудования для сетей 5G будет потрачено около 28 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 00:45
Политика
МИД Шри-Ланки обнародовал список 40 погибших при взрывах иностранцев
Министерство иностранных дел Шри-Ланки на своём сайте опубликовало список 40 иностранцев, погибших в результате взрывов 21 апреля.
Обновлено в 01:15
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину.
Обновлено в 01:35
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны
Организация Шенгенского пространства должна быть пересмотрена, такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, не исключив, что из Шенгенской зоны нужно вывести несколько стран.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
"Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем", - сказал президент России.
Обновлено вчера в 23:11
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019
Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тысячи рублей в день.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено вчера в 13:39
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32