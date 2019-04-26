Футбол

«Реалу» предлагали за полузащитника Асенсио 180 миллионов евроSportbox.RU вчера в 18:26

Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио сообщил, что клуб имел выгодные предложения по трансферу футболиста.
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Агент Асенсио заявил, что прошлым летом «Реал» мог продать испанца за 180 млн евро

Советский спорт06:20

«Реалу» прошлым летом предлагали €180 млн за Асенсио

Sport24.ru05:22

«Реал» не продал Асенсио за 180 млн евро

Евро-футбол.ру01:09

Агент: «В прошлом году за Асенсио предлагали € 180 млн, но „Реал“ отказал»

Soccer.ruвчера в 22:50

«Реалу» предлагали за полузащитника Асенсио 180 миллионов евро

Sportbox.RUвчера в 18:26

Агент: «Реал» получал предложения по Асенсио в размере € 150-180 млн

Чемпионатвчера в 17:29

Агент: «„Реалу“ предлагали за Асенсио 180 миллионов»

Бомбардир.рувчера в 18:15
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

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Наука

Ученые создали огнезащитное покрытие для дерева. Из дерева!

Наноцеллюлоза при нанесении на дерево естественным образом прилипает к нему и создает воздухонепроницаемый барьер, который удерживает кислород от проникновения на поверхность древесины.
Обновлено в 02:56
Футбол

«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт

"Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.
Обновлено в 08:29
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи

Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики

Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Обновлено в 07:16
Происшествия

Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания

В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
Путешествия

Названа средняя стоимость отдыха в Крыму

Обновлено вчера в 21:55
Футбол

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Хоккей

Место названо: в Омске начнут строить новую арену на 12 тысяч зрителей

Крылов подчеркнул, что вместимость новой арены составит 12 тысяч зрителей.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Красноярске загорелась крыша одного из цехов завода «Красмаш»

Обновлено в 09:26
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Энергетика

«Газпрому» предложат сохранить две трети транзита через Украину

«Нафтогаз Украины» и Еврокомиссия предложат «Газпрому» сохранить транзит на уровне 60 млрд кубометров в год на 10 лет.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Игры

Sony назвала дату выхода PlayStation 5

Компания Sony назвала дату выхода новой игровой приставки PlayStation 5. Ее в очередной раз отложили.
Обновлено в 09:17
Политика

Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса

Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 05:30
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Технологии

X5 Retail Group запускает собственную службу доставки

В X5 Retail Group говорят о выходе на штатный режим работы до конца этого года.
Обновлено в 07:39
Политика

Губернатор Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный законопроект, согласно которому сумма надбавок к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова и членов правительства может достигать 400%.
Обновлено вчера в 14:27
Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Политика

Медведев расширил полномочия РАН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что полномочия Российской академии наук (РАН) в разработке долгосрочных фундаментальных научных исследований будут расширены.
Обновлено в 08:43
Кино

Танос уничтожает запросы в Google

Обновлено в 09:35
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Политика

Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где 26–27 апреля состоится международный форум «Один пояс — один путь».
Обновлено вчера в 10:02
Спорт

Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова

Обновлено в 08:46
Политика

Путин заявил о репатриации российских капиталов с Кипра

В Россию с Кипра поступают значительные инвестиции за счет репатриации российских капиталов, объем этих средств уже достиг $148 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:42
Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35
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Марко Асенсио
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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