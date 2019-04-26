Футбол
«Реалу» предлагали за полузащитника Асенсио 180 миллионов евроSportbox.RU вчера в 18:26
Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио сообщил, что клуб имел выгодные предложения по трансферу футболиста.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Наука
Ученые создали огнезащитное покрытие для дерева. Из дерева!
Наноцеллюлоза при нанесении на дерево естественным образом прилипает к нему и создает воздухонепроницаемый барьер, который удерживает кислород от проникновения на поверхность древесины.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт
"Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.
Обновлено в 08:29
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики
Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания
В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
Путешествия
Названа средняя стоимость отдыха в Крыму
Обновлено вчера в 21:55
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Хоккей
Место названо: в Омске начнут строить новую арену на 12 тысяч зрителей
Крылов подчеркнул, что вместимость новой арены составит 12 тысяч зрителей.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Энергетика
«Газпрому» предложат сохранить две трети транзита через Украину
«Нафтогаз Украины» и Еврокомиссия предложат «Газпрому» сохранить транзит на уровне 60 млрд кубометров в год на 10 лет.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Игры
Sony назвала дату выхода PlayStation 5
Компания Sony назвала дату выхода новой игровой приставки PlayStation 5. Ее в очередной раз отложили.
Обновлено в 09:17
Политика
Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса
Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 05:30
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Технологии
X5 Retail Group запускает собственную службу доставки
В X5 Retail Group говорят о выходе на штатный режим работы до конца этого года.
Обновлено в 07:39
Политика
Губернатор Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный законопроект, согласно которому сумма надбавок к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова и членов правительства может достигать 400%.
Обновлено вчера в 14:27
Музыка
Rammstein выпустили новый клип Radio
Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Политика
Медведев расширил полномочия РАН
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что полномочия Российской академии наук (РАН) в разработке долгосрочных фундаментальных научных исследований будут расширены.
Обновлено в 08:43
Кино
Танос уничтожает запросы в Google
Обновлено в 09:35
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Политика
Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где 26–27 апреля состоится международный форум «Один пояс — один путь».
Обновлено вчера в 10:02
Спорт
Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова
Обновлено в 08:46
Политика
Путин заявил о репатриации российских капиталов с Кипра
В Россию с Кипра поступают значительные инвестиции за счет репатриации российских капиталов, объем этих средств уже достиг $148 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:42
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35