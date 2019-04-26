«Реалу» предлагали за полузащитника Асенсио 180 миллионов евроSportbox.RU вчера в 18:26

Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио сообщил, что клуб имел выгодные предложения по трансферу футболиста.

«Реалу» предлагали за полузащитника Асенсио 180 миллионов евро

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