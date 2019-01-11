Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2018 году упал на 6,9%, в декабре — на 0,9%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный эффективный курс рубля за 2018 год упал на 6,9%

Происшествия Происшествия В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

Происшествия Происшествия В СК рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Общество Общество Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника потопа в Тушинском тоннеле Канал имени Москвы намерен взыскать все затраты на восстановление поврежденного участка с виновника подтопления Тушинского тоннеля.

Космос Космос В Китае опубликовали видео посадки модуля на обратную сторону Луны Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало полное видео посадки лунохода "Юйту-2" на обратную сторону Луны, сообщает телеканал CGTV в Twitter.

Космос Космос Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.

Общество Общество Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель.

Гаджеты Гаджеты Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

Политика Политика Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия.

Политика Политика Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.

Армия и оружие Армия и оружие В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.

Транспорт Транспорт ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права В проект закона, регламентирующий правила сдачи экзамена на получение водительских прав, внесены изменения.

Спорт Спорт Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона решением Мосгорсуда Мосгорсуд признал законным решение о восстановлении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.

Политика Политика Макрон отказался от поездки на форум в Давос Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января говорил, что Владимир Путин пока не принял решение по поводу участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе 22–25 января.

Экономика Экономика Рубль назвали самой недооцененной валютой мира Российский рубль возглавил список самых недооцененных валют мира, составленный британским журналом The Economist.

Происшествия Происшествия В Польше задержали топ-менеджера Huawei по подозрению в шпионаже Сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также в здании телекоммуникационного регулятора Польши.

Происшествия Происшествия В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.

Политика Политика В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».

Политика Политика Обидевшиеся на Клишаса депутаты могут отложить его законопроекты В Госдуме планируют отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса "о суверенном интернете", запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти, сообщает телеканал "Дождь".

Экономика Экономика На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.

Авто Авто Ford может закрыть свои заводы в Европе и России Издание Bloomberg со ссылкой на главу европейского подразделения компании Ford Стивена Армстронга, сообщает о том, что марка намеревается сократить тысячи рабочих мест и, вместе с тем, изменить свою стратегию на европейском рынке.

Происшествия Происшествия В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214 В аэропорту Ульяновск-Восточный совершил аварийную посадку самолет Ту-214, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия «Авиастар-СП», которому принадлежит аэропорт.

Происшествия Происшествия 16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке 16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Путешествия Путешествия Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании Наибольшую неприязнь у граждан Германии вызывают туристы из России и Великобритании.

Общество Общество В Москве запустят уличную систему распознавания лиц

Политика Политика В МИД оценили слова главы НАТО о готовности к военным мерам по ДРСМД «В Москве с недоумением восприняли высказывания Генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью норвежскому телеграфному бюро о том, что НАТО готова к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Политика Политика Минкомсвязи не поддержало законопроект о запрете оскорбления властей Минкомсвязи передало отрицательное заключение на законопроект, согласно которому может быть установлен запрет на оскорбление чиновников в Сети, проинформировало издание Rns.online.

Футбол Футбол «Зенит» хочет купить защитника «Бенфики» Гримальдо за 16 млн евро Защитник лиссабонской "Бенфики" Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита".