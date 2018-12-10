Реальный курс рубля к доллару в ноябре снизился на 0,2% по сравнению с октябрем, к евро — вырос на 0,8%. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре снизился на 0,4% по отношению к октябрю, по итогам 11 месяцев — на 6,5%.

Финансы Финансы Курс доллара к завершению торгов повысился до 66,47 рубля Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск поднялся на 0,12%, до 66,47 рубля, курс евро вырос на 0,05%, до 75,78 рубля.

Финансы Финансы Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена Работа мобильного банка "ВТБ-Онлайн" восстановлена в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в понедельник вечером в пресс-службе банка.

Финансы Финансы Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке в 2019 году Уже в 2019 году в России ожидается рост ставок по ипотеке. В среднем за год этот показатель будет находиться на уровне 10-11%.

Финансы Финансы Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.

Финансы Финансы Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.

Финансы Финансы ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.

Финансы Финансы Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.

Финансы Финансы Исторический рекорд по долгам: россияне набрали максимум кредитов За 10 месяцев с начала года банки выдали россиянам больше кредитов, чем годом ранее.

Финансы Финансы Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21% Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).

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