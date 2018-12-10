Реальный курс рубля к доллару в ноябре снизился на 0,2% по сравнению с октябрем, к евро — вырос на 0,8%. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре снизился на 0,4% по отношению к октябрю, по итогам 11 месяцев — на 6,5%.

Реальный эффективный курс рубля за 11 месяцев упал на 6,5%

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Финансы Финансы Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.

Финансы Финансы Новости по Brexit давят на валюту Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit.

Финансы Финансы Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена Работа мобильного банка "ВТБ-Онлайн" восстановлена в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в понедельник вечером в пресс-службе банка.

Финансы Финансы Утром индекс РТС потеряет около 0,6% Индекс Euro Stoxx 50 в пятницу вырос на 0,4%, а за неделю сбросил 3,6%. Ноябрьские данные о состоянии рынка труда в США оказались настораживающими.

Финансы Финансы Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.

Финансы Финансы ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.

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Финансы Финансы Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21% Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).

Финансы Финансы Россияне стали меньше интересоваться ипотекой Аналитик ИЭП Михаил Хромов говорит, аналогичная картина наблюдалась в 2014 году, но суммарная задолженность граждан сегодня растет медленнее, поскольку часть займов оформляется под рефинансирование старых кредитов, причем ставка новых кредитов меньше, нежели старых.

Финансы Финансы Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.

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Финансы Финансы Газпромбанк ввел новый сезонный вклад Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".

Финансы Финансы Шведский банк SEB прогнозирует укрепление доллара в 2019 году Количество положительных для доллара факторов в 2019 году будет вытеснять количество негативных, что окажет поддержку американской валюте против других ее конкурентов из Большой десятки, прогнозирует стратег шведского банка SEB Ричард Фалькенхолл.