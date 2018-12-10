Финансы
Реальный эффективный курс рубля за 11 месяцев упал на 6,5%
Реальный эффективный курс рубля за 11 месяцев упал на 6,5%ПРАЙМ06:32
Реальный курс рубля к доллару в ноябре снизился на 0,2% по сравнению с октябрем, к евро — вырос на 0,8%. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре снизился на 0,4% по отношению к октябрю, по итогам 11 месяцев — на 6,5%.
ПРАЙМ06:32
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Финансы
Курс доллара к завершению торгов повысился до 66,47 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск поднялся на 0,12%, до 66,47 рубля, курс евро вырос на 0,05%, до 75,78 рубля.
Обновлено в 13:10
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 14:24
Финансы
Новости по Brexit давят на валюту Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit.
Обновлено в 11:31
Финансы
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка "ВТБ-Онлайн" восстановлена в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в понедельник вечером в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:43
Финансы
Утром индекс РТС потеряет около 0,6%
Индекс Euro Stoxx 50 в пятницу вырос на 0,4%, а за неделю сбросил 3,6%. Ноябрьские данные о состоянии рынка труда в США оказались настораживающими.
Обновлено в 01:58
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено в 08:30
Финансы
ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка
По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.
Обновлено в 05:36
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн
Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено в 10:15
Финансы
Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%
Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено в 04:51
Финансы
Россияне стали меньше интересоваться ипотекой
Аналитик ИЭП Михаил Хромов говорит, аналогичная картина наблюдалась в 2014 году, но суммарная задолженность граждан сегодня растет медленнее, поскольку часть займов оформляется под рефинансирование старых кредитов, причем ставка новых кредитов меньше, нежели старых.
Обновлено в 08:44
Финансы
Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом
Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.
Обновлено в 09:03
Финансы
Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн
По состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн), сообщили в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено в 05:39
Финансы
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад
Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено в 08:57
Финансы
Шведский банк SEB прогнозирует укрепление доллара в 2019 году
Количество положительных для доллара факторов в 2019 году будет вытеснять количество негативных, что окажет поддержку американской валюте против других ее конкурентов из Большой десятки, прогнозирует стратег шведского банка SEB Ричард Фалькенхолл.
Обновлено 08 декабря в 09:12
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено вчера в 04:48