Финансы

Реальный эффективный курс рубля вырос на 5,3%REGNUM вчера в 22:26

Рост реального эффективного курса рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции) за январь — апрель 2019 г. составил 5,3%, сообщили в Банке России.
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В ЦБ отметили укрепление рубля

Российская газетавчера в 08:56

Реальный эффективный курс рубля вырос за апрель почти на 1,5%

Росбалтвчера в 09:33

Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%

ТАССвчера в 09:06

8 мая. Главное за минуту: ЦБ оценил апрельское укрепление рубля, тестирование QR-платежей начнется в августе

Банки.рувчера в 13:00

Реальный эффективный курс рубля прибавил более 5% с начала года

News.ruвчера в 08:51

Реальный эффективный курс рубля в январе-апреле вырос на 5,3%

ПРАЙМвчера в 08:21

Реальный эффективный курс рубля в апреле вырос на 1,4%

Финмаркетвчера в 08:19
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Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

В конгрессе США потребовали документы по расследованию Мюллера

Комитет палаты представителей США по разведке направил генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 02:54
Политика

ЕС отказался отвечать на ультиматум Ирана

Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отказались отвечать на любые ультиматумы в связи с заявлением Ирана о возможном возобновлении работ по обогащению урана, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

Обновлено в 06:41
Общество

Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год

Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 00:44
Общество

Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка»

На Красной площади в акции принял участие президент Владимир Путин. В руках президент держал потрет своего отца-фронтовика.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»

Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент участвует в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Футбол

Британские СМИ назвали 14-летнего болбоя героем «Ливерпуля» за «предголевой пас»

Обновлено в 07:13
Футбол

Женская сборная России по пляжному футболу впервые в истории проиграла

Обновлено в 06:10
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Политика

В Москве началось шествие «Бессмертного полка»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне не исключил, что Владимир Путин также примет участие в шествии.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

США осуществили пуск межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт

Отмечается, что стражи порядка разрешили конфликт, убедив мужчину, что изображенная лента имеет красно-черный цвет.
Обновлено в 04:53
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.
Обновлено в 06:00
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Уголовное дело возбудили на Украине из-за красного флага

Мужчина приехал на торжества по случаю годовщины Победы на велосипеде, к которому были привязаны красный флаг и георгиевская лента.
Обновлено в 08:19
Кино

Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале

Обновлено вчера в 15:24
Культура

Мединский не следит за проверкой результатов голосования «Голос. Дети»

Для участия в расследовании была привлечена международная компания Group-IB, занимающаяся киберпреступлениями.
Обновлено в 07:55
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы

Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Футбол

Комментатор раскрыл мистическую причину ухода Гарая из «Зенита»

Обновлено в 04:46
Игры

SEGA купила создателей Two Point Hospital

SEGA купила Two Point Studios в рамках новой инициативы Searchlight.
Обновлено в 05:00
Футбол

Геркус рассказал, почему ЦСКА потеряет от невыхода в ЛЧ больше, чем «Локомотив»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА российским клубам, которые могут составить компанию «Зениту» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:30
Политика

К «Бессмертному полку» в Киеве примкнули люди с портретами порноактрисы и Рейгана

В Киеве к шествию «Бессмертного полка» присоединились люди с портретами порноактрисы, супергероев вселенной Marvel и 40-го президента США Рональда Рейгана, пишет украинское издание Gordon.ua.
Обновлено в 07:00
Политика

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам

Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
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