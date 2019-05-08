Финансы
Реальный эффективный курс рубля вырос на 5,3%REGNUM вчера в 22:26
Рост реального эффективного курса рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции) за январь — апрель 2019 г. составил 5,3%, сообщили в Банке России.
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Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
В конгрессе США потребовали документы по расследованию Мюллера
Комитет палаты представителей США по разведке направил генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 02:54
Политика
ЕС отказался отвечать на ультиматум Ирана
Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отказались отвечать на любые ультиматумы в связи с заявлением Ирана о возможном возобновлении работ по обогащению урана, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 00:44
Общество
Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка»
На Красной площади в акции принял участие президент Владимир Путин. В руках президент держал потрет своего отца-фронтовика.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент участвует в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Футбол
Британские СМИ назвали 14-летнего болбоя героем «Ливерпуля» за «предголевой пас»
Обновлено в 07:13
Политика
Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне не исключил, что Владимир Путин также примет участие в шествии.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США осуществили пуск межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт
Отмечается, что стражи порядка разрешили конфликт, убедив мужчину, что изображенная лента имеет красно-черный цвет.
Обновлено в 04:53
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.
Обновлено в 06:00
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Уголовное дело возбудили на Украине из-за красного флага
Мужчина приехал на торжества по случаю годовщины Победы на велосипеде, к которому были привязаны красный флаг и георгиевская лента.
Обновлено в 08:19
Кино
Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале
Обновлено вчера в 15:24
Культура
Мединский не следит за проверкой результатов голосования «Голос. Дети»
Для участия в расследовании была привлечена международная компания Group-IB, занимающаяся киберпреступлениями.
Обновлено в 07:55
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Игры
SEGA купила создателей Two Point Hospital
SEGA купила Two Point Studios в рамках новой инициативы Searchlight.
Обновлено в 05:00
Футбол
Геркус рассказал, почему ЦСКА потеряет от невыхода в ЛЧ больше, чем «Локомотив»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА российским клубам, которые могут составить компанию «Зениту» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:30
Политика
К «Бессмертному полку» в Киеве примкнули люди с портретами порноактрисы и Рейгана
В Киеве к шествию «Бессмертного полка» присоединились люди с портретами порноактрисы, супергероев вселенной Marvel и 40-го президента США Рональда Рейгана, пишет украинское издание Gordon.ua.
Обновлено в 07:00
Политика
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам
Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06