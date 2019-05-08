Финансы
Реальный эффективный курс рубля вырос на 5,3%REGNUM вчера в 22:26
Рост реального эффективного курса рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции) за январь — апрель 2019 г. составил 5,3%, сообщили в Банке России.
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Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
Обновлено в 03:00
Культура
К шествию «Бессмертного полка» в Киеве присоединились люди с портретами персонажей Marvel и порноактрис
В столице Украины 9 мая проводится шествие «Бессмертного полка», в котором люди идут с портретами героев ВОВ, чествуя их память в День Победы.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Футбол
Ван дер Сар: «Де Лихт продолжит карьеру в Англии или Испании»
Надеюсь, он покинет команду на мажорной ноте. Де Лихт находится здесь с самого детства и в итоге перейдет в большой клуб.
Обновлено в 04:55
Общество
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Экс-президент Польши предложил пересоздать Евросоюз
В варианте, который предлагает экс-лидер Польши, все потенциальные участники Евросоюза должны будут снова подать заявку на членство.
Обновлено в 07:54
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Политика
На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая
На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
Музыка
Критик оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что проблема песни Лазарева Scream в том, что ею нельзя эпатировать зрителей конкурса.
Обновлено в 08:55
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Политика
Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы
Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".
Обновлено в 08:50
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Женщину в советской форме задержали в Киеве
Обновлено в 06:28
Происшествия
Фигурант дела о хищении из нефтепровода «Дружба» объявлен в розыск
Один из фигурантов уголовного дела о хищении нефти из трубопровода «Дружба», бывший бенефициар компании «Петронефть» Роман Трушев объявлен в розыск, сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
Обновлено в 08:49
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Политика
Швеция продлила контроль на внутренних границах
Правительство Швеции в четверг приняло решение продлить контроль на внутренних границах страны еще на шесть месяцев – до ноября 2019 года, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Общество
На Дворцовой площади начался концерт в честь Дня Победы
Обновлено в 09:03
Общество
Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади
Президент России Владимир Путин в пятый раз принял участие в шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 09:27