Реальный эффективный курс рубля вырос на 5,3%REGNUM вчера в 22:26

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Политика В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.

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