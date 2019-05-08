Финансы

Реальный эффективный курс рубля вырос на 5,3%REGNUM вчера в 22:26

Рост реального эффективного курса рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции) за январь — апрель 2019 г. составил 5,3%, сообщили в Банке России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

8 мая. Главное за минуту: ЦБ оценил апрельское укрепление рубля, тестирование QR-платежей начнется в августе

Банки.рувчера в 13:00

Реальный эффективный курс рубля вырос за апрель почти на 1,5%

Росбалтвчера в 09:33

Реальный эффективный курс рубля в январе-апреле вырос на 5,3%

ПРАЙМвчера в 08:21

В ЦБ отметили укрепление рубля

Российская газетавчера в 08:56

Реальный эффективный курс рубля прибавил более 5% с начала года

News.ruвчера в 08:51

Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%

ТАССвчера в 09:06

Реальный эффективный курс рубля в апреле вырос на 1,4%

Финмаркетвчера в 08:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

Обновлено в 03:00
Культура

К шествию «Бессмертного полка» в Киеве присоединились люди с портретами персонажей Marvel и порноактрис

В столице Украины 9 мая проводится шествие «Бессмертного полка», в котором люди идут с портретами героев ВОВ, чествуя их память в День Победы.
Обновлено в 07:55
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 15:08
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Футбол

Ван дер Сар: «Де Лихт продолжит карьеру в Англии или Испании»

Надеюсь, он покинет команду на мажорной ноте. Де Лихт находится здесь с самого детства и в итоге перейдет в большой клуб.
Обновлено в 04:55
Общество

Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы

Обновлено в 05:26
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»

Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Политика

Экс-президент Польши предложил пересоздать Евросоюз

В варианте, который предлагает экс-лидер Польши, все потенциальные участники Евросоюза должны будут снова подать заявку на членство.
Обновлено в 07:54
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Политика

На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая

На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
Музыка

Критик оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении»

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что проблема песни Лазарева Scream в том, что ею нельзя эпатировать зрителей конкурса.
Обновлено в 08:55
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Политика

Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы

Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов

Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".
Обновлено в 08:50
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Женщину в советской форме задержали в Киеве

Обновлено в 06:28
Происшествия

Фигурант дела о хищении из нефтепровода «Дружба» объявлен в розыск

Один из фигурантов уголовного дела о хищении нефти из трубопровода «Дружба», бывший бенефициар компании «Петронефть» Роман Трушев объявлен в розыск, сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
Обновлено в 08:49
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Политика

Швеция продлила контроль на внутренних границах

Правительство Швеции в четверг приняло решение продлить контроль на внутренних границах страны еще на шесть месяцев – до ноября 2019 года, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Турции на заводе разлилось восемьдесят тонн жидкой стали

Обновлено в 08:57
Общество

На Дворцовой площади начался концерт в честь Дня Победы

Обновлено в 09:03
Общество

Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади

Президент России Владимир Путин в пятый раз принял участие в шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное