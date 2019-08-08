Финансы
Реальный эффективный курс рубля выросOnline47.ru вчера в 21:22
Что касается соотношения рубля к европейской и американской валюте, то в июле рубль вырос на 1,8% к доллару и на 2,1% по отношению к евро. Об этом сообщается в официальных в документах Центробанка России.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17
Обновлено вчера в 02:14
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева
К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения
На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Фадеев запретил Наргиз выступать с его песнями
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Гороскоп на четверг, 8 августа: придется постараться, чтобы достичь успеха
Астропрогноз на четверг, 8 августа, предупреждает знаки Зодиака о том, что в этот день придется приложить усилия для достижения успеха.
Обновлено вчера в 11:11
Космос
Китайский луноход преодолел 271 метр по обратной стороне Луны
За семь месяцев работы китайский луноход "Юйту-2", являющийся составной частью севшего на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4", преодолел расстояние длиной 271 метр.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
Кононов считает «Спартак» и «Тун» равными командами
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума 2008 года
Народный банк Китая понизил в среду курс жэньминьби до минимума с 15 мая 2008 г. Планка опустилась на 313 базисных пунктов до 6,9996 юаня за $1.Снижение китайской валюты регулятором происходит пятый день подряд.
Обновлено вчера в 00:58
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Кино
Создатели «Игры престолов» променяли HBO на Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на сумму в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
Замминистра обороны назвал главную цель АрМИ-2019
«Главная цель и главная идея, или замысел Международных армейских игр собственно заключается в том, чтобы обмениваться опытом, осуществлять боевую оперативную подготовку, которая именно через Армейские игры приобрела достаточно большой масштаб», - отметил министр.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США
Американский актер Дэнни Трехо, сыгравший главную роль в фильме "Мачете убивает", помог вытащить младенца из перевернувшейся в ДТП машины в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг телеканал abc7.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Школьникам предложат Конституцию в стихах
В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
На всей территории Ачинского района снят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Помпео обсудил вопросы безопасности с принцем Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним текущие проблемы в регионе.
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие
20 лет назад произошло вторжение чеченских боевиков в Дагестан
Обновлено вчера в 05:08
Футбол
«Галатасарай» завоевал Суперкубок Турции
Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13