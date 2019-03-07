Реальный эффективный курс рубля в феврале вырос на 2,4%Интерфакс 06:41

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2019 года вырос на 2,4% по отношению к январю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

Реальный эффективный курс рубля в феврале вырос на 2,4%

Политика Почти вся Венесуэла осталась без электричества из-за сбоя Массовые отключения электричества зафиксированы в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице страны Каракасе, сообщает газета El Nacional.

Политика Суд приговорил Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы Суд в Вирджинии приговорил бывшего главе предвыборного штаба Дональда Трампа к 3 годам и 11 месяцам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество, передает Reuters.

Политика Россия и Сирия призвали ООН решить проблему лагеря «Эр-Рукбан» Россия и Сирия призывают ООН указать США на «недопустимость существования» в мире мест, подобных лагерю «Эр-Рукбан».

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально объявили о своем расставании Позже в интервью программе «Эксклюзив» Собчак подтвердила, что в ее семейной жизни наступил тяжелый период, но отметила, что Виторган останется для нее родным человеком и отцом их сына.

Финансы Доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня Доля золота в международных резервах России обновила рекорд, увеличившись за февраль с 18,8 до 19%, следует из данных Центробанка.

Общество В раде заявили о вынужденном отказе украинцев от газа Людям приходится отказываться от газа и переходить на дрова, заявил кандидат в президенты Украины, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» рады Юрий Бойко.

Космос Маск похвалил российские ракеты Глава американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте оценил российскую ракетную технику, в частности ракету-носитель «Ангара».

Политика Российского посла вызвали в МИД Словакии Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».

Политика Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.

Политика Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры» Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».

Футбол Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей 1/8 финала еврокубков на этой неделе.

Общество Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах» Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".

Спорт Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Политика В США скончался старейший член палаты представителей В возрасте 95 лет в США из жизни ушел старейший член палаты представителей Ральф Холл. Об этом сообщает Associated Press.

Футбол «Зенит» проиграл «Вильярреалу» на своем поле Петербургский "Зенит" проиграл "Вильярреалу" на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА со счетом 1:3. Счет в матче, на "Газпром-арене" открыли гости - на 33-ьй минуте матча отличился Висенте Иборра, затем спустя две минуты сравнять счет в матче сумел Сердар Азмун с передачи Роберта Мака.

Политика Тимошенко посоветовала Порошенко отказаться от выборов Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала действующего главу государства Петра Порошенко сделать жест доброй воли и отказаться от участия в президентской гонке.

Происшествия В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.

Происшествия Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.

Политика Глава Apple Тим Кук сменил имя в Twitter после оговорки Трампа Глава американской корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своём аккаунте в Twitter после того, как президент США Дональд Трамп по ошибке назвал его «Тимом Эпплом».

Происшествия В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.