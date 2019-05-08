Финансы

Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%ТАСС вчера в 09:06

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 5,3%.
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8 мая. Главное за минуту: ЦБ оценил апрельское укрепление рубля, тестирование QR-платежей начнется в августе

Банки.рувчера в 13:00

Реальный эффективный курс рубля вырос за апрель почти на 1,5%

Росбалтвчера в 09:33

Реальный эффективный курс рубля в апреле вырос на 1,4%

Финмаркетвчера в 08:19

В ЦБ отметили укрепление рубля

Российская газетавчера в 08:56

Реальный эффективный курс рубля прибавил более 5% с начала года

News.ruвчера в 08:51

Реальный эффективный курс рубля в январе-апреле вырос на 5,3%

ПРАЙМвчера в 08:21

Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%

ТАССвчера в 09:06
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Космос

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Обновлено 07 мая в 04:40
Политика

Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
Обновлено вчера в 20:31
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Футбол

Месси поругался с болельщиками «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Звезда "Барселоны" Лионель Месси вступил в перепалку с болельщиками клуба в аэропорту Ливерпуля после поражения в 1/2 Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 12:15
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Продюсер Макса Барских рассказал о состоянии певца после ДТП

Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян в беседе с iReactor сообщил о состоянии артиста после серьезного ДТП в Калифорнии.
Обновлено вчера в 08:19
Футбол

ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо покинет клуб летом.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено 07 мая в 04:10
Шоу-бизнес

Николай Носков даст первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков даст первый после инсульта сольный концерт Продюсер Виктор Дробыш рассказал о планах музыканта и своего друга.
Обновлено вчера в 10:26
Гаджеты

Представлена новая операционная система Android 10

Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено вчера в 04:24
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая.
Обновлено вчера в 09:19
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве. Оглашение приговора продолжается.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

Обновлено в 00:49
Происшествия

На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено вчера в 09:27
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено вчера в 02:10
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

В Латакии акция «Бессмертный полк» прошла на двух языках

Более 150 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории университета "Тишрин" в Латакии.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Участницу Pussy Riot оставили в отделении полиции

Обновлено вчера в 21:39
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной

Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено 07 мая в 10:47
Наука

Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение

Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова

Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:59
Гаджеты

К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее

Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
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