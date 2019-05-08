Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%ТАСС вчера в 09:06
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 5,3%.
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Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Обновлено 07 мая в 04:40
Политика
Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
Обновлено вчера в 20:31
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Футбол
Месси поругался с болельщиками «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Звезда "Барселоны" Лионель Месси вступил в перепалку с болельщиками клуба в аэропорту Ливерпуля после поражения в 1/2 Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 12:15
Авто
Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Продюсер Макса Барских рассказал о состоянии певца после ДТП
Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян в беседе с iReactor сообщил о состоянии артиста после серьезного ДТП в Калифорнии.
Обновлено вчера в 08:19
Футбол
ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо покинет клуб летом.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено 07 мая в 04:10
Шоу-бизнес
Николай Носков даст первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков даст первый после инсульта сольный концерт Продюсер Виктор Дробыш рассказал о планах музыканта и своего друга.
Обновлено вчера в 10:26
Гаджеты
Представлена новая операционная система Android 10
Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая.
Обновлено вчера в 09:19
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве
Суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве. Оглашение приговора продолжается.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной
Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17
Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено вчера в 09:27
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено вчера в 02:10
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
В Латакии акция «Бессмертный полк» прошла на двух языках
Более 150 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории университета "Тишрин" в Латакии.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Участницу Pussy Riot оставили в отделении полиции
Обновлено вчера в 21:39
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной
Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено 07 мая в 10:47
Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова
Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:59
Гаджеты
К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее
Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46