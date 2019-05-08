Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%ТАСС 09:06

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 5,3%.

Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%

Происшествия Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей В поселке Иковка, который находится в 30 километрах от Кургана, из-за пожаров объявили эвакуацию жителей.

Экономика Медведев одобрил план вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира Согласно представленной информации, Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 году.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова: «Пытаюсь принять, что мой ребенок вырос» Пара воспитала двоих детей: старшая наследница Анастасия переехала в Америку, а 18-летняя Саша по-прежнему живет в столице, где учится в МГУ.

Происшествия Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.

Армия и оружие Российский истребитель перехватил американский ударный беспилотник. Видео Как можно увидеть на представленных видеокадрах, истребитель ВКС Российской Федерации был поднят для идентификации и перехвата американского стратегического беспилотного летательного аппарата ударного типа MQ-9 Reaper.

Политика В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом» Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.

Общество «Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.

Кино Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.

Происшествия Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100 Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.

Политика В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.

Политика Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Космос Спутники системы ГЛОНАСС получат высокоточные водородные часы В Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года сообщается, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз большей, чем рубидиевые и цезиевые «часы», установленные на спутниках системы ГЛОНАСС сейчас.

Происшествия Певец Макс Барских попал в аварию в США Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.

Происшествия В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.

Армия и оружие Генерал ВС США считает, что стране необходимо наращивать военное присутствие в Арктике Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Терренс О'Шонесси считает, что Вашингтону следует активно наращивать военный потенциал в Арктике, поскольку в случае конфликта с Россией, вероятнее всего, с этого направления будет нанесен удар.

Политика Комитет сената решил допросить сына Трампа В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего в суд на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.