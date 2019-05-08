Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%ТАСС 09:06
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 5,3%.
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Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
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В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
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Обновлено в 22:30
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
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Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.
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Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
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Армия и оружие
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Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Терренс О'Шонесси считает, что Вашингтону следует активно наращивать военный потенциал в Арктике, поскольку в случае конфликта с Россией, вероятнее всего, с этого направления будет нанесен удар.
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Комитет сената решил допросить сына Трампа
В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего в суд на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.
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Технологии
Хакеры взломали криптобиржу Binance и похитили биткоинов на $41 млн
Хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов — Binance — и похитили биткоины почти на 41 миллион долларов, говорится в сообщении компании Binance.
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