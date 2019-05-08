Финансы

Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%ТАСС 09:06

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 5,3%.
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8 мая. Главное за минуту: ЦБ оценил апрельское укрепление рубля, тестирование QR-платежей начнется в августе

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Финмаркет08:19

Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%

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Российская газета08:56

Реальный эффективный курс рубля прибавил более 5% с начала года

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Реальный эффективный курс рубля в январе-апреле вырос на 5,3%

ПРАЙМ08:21

Реальный эффективный курс рубля вырос за апрель почти на 1,5%

Росбалт09:33
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Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
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