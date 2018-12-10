Финансы
В Центральном банке России в понедельник, 10 декабря, заявили, что реальный эффективный курс национальной валюты (к валютам главных торговых союзников Российской Федерации с учётом инфляции) за январь-ноябрь текущего года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%. Об этом говорит информация российского регулятора.
Московский Комсомолец09:34
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Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,3 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 66,3 рубля.
Обновлено в 15:37
Финансы
Новости по Brexit давят на валюту Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit.
Обновлено в 15:02
Финансы
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка "ВТБ-Онлайн" восстановлена в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в понедельник вечером в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:43
Финансы
Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке в 2019 году
Уже в 2019 году в России ожидается рост ставок по ипотеке. В среднем за год этот показатель будет находиться на уровне 10-11%.
Обновлено в 14:48
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 15:19
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено в 08:30
Финансы
ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка
По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.
Обновлено в 05:36
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн
Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено в 10:15
Финансы
Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%
Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено в 04:51
Финансы
Рубль остается под внешним и внутренним давлением
Как и рынок акций, рубль на прошлой неделе слабо реагировал на внешний фон, оставаясь в границах довольно узкого диапазона 66-67 руб. за доллар.
Обновлено в 09:00
Финансы
Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом
Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.
Обновлено в 09:03
Финансы
Экономист назвал курс доллара на 2019 год
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский назвал наиболее вероятный курс доллара по отношению к рублю в следующем году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Российскую газету».
Обновлено в 15:16
Финансы
Дивидендная доходность по акциям «Магнита» составляет 3,7%
Ранее "Магнит" ориентировался на выплату минимум 40% чистой прибыли.
Обновлено в 06:48
Финансы
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад
Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено в 08:57
Финансы
Украине предстоит заплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд
В конце прошлой недели председатель Национального банка Украины Яков Смолий рассказал, что в 2019-2020 годах стране предстоит выплатить по внешнему государственному долгу около $12 млрд.
Обновлено в 07:57