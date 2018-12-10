Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%

Финансы Финансы Центробанк понизил официальные курсы валют Центробанк понизил официальные курсы валют на вторник. Доллар подешевел на 68,11 копеек, а евро – на 37,02 копеек.

Финансы Финансы Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.

Финансы Финансы Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 0,43% Народный банк Китая (ЦБ) ослабил во вторник курс юаня к доллару сразу на 0,43%, свидетельствуют данные регулятора.

Финансы Финансы Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Финансы Финансы Константин Кочергин: «К пятнице рубль может получить поддержку» 13/12/2018 евро, вероятно, получит негативное влияние на фоне вероятного снижения прогноза по росту экономики ЕС в 2019 году (текущий прогноз: 1,4%). Мы ожидаем, что Европейский Центробанк завершит программу покупки активов к концу 2018 года.

Финансы Финансы Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.

Финансы Финансы ЦБ зафиксировал замедление роста ипотечного кредитования На прошлой неделе на фоне заявлений экспертов о новом историческом рекорде задолженности граждан перед банками Центробанк РФ сообщил о замедлении ипотечного кредитования, сообщает «Коммерсантъ».

Финансы Финансы Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21% Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).

Финансы Финансы В ноябре жители Украины стали покупать больше валюты В течение ноября жители Украины купили более чем на $100 млн больше, чем в предыдущем месяце, а также продали на $124 млн меньше, сообщила 10 декабря пресс-служба национального банка Украины (НБУ) на официальном сайте.

Финансы Финансы Газпромбанк ввел новый сезонный вклад Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".

Финансы Финансы Минфин: участники госзакупок открыли более 153 тыс. спецсчетов Перечень включает 18 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Промсвязьбанк, "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский Национальный Коммерческий Банк, РосЕвроБанк, ОТП Банк и ЮниКредит Банк.

Финансы Финансы Гатчина уменьшила налоговую задолженность в 2 раза Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике, руководитель рабочей группы Илья Носков сообщил, что по сравнению с началом года общая сумма задолженности и недоимки в бюджет города по налоговым платежам уменьшилась в два раза и составила 12 млн рублей.

Финансы Финансы Рынок акций РФ закрылся падением Индекс МосБиржи упал 1,42% и составил 2396,84 пункта.

Финансы Финансы В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в течение двух лет страна выплатит двенадцать миллиардов долларов по внешнему госдолгу.