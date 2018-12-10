По отношению к ноябрю 2017 года курс снизился на 7,8 процента. Сообщается, что за период с начала 2018 года реальный эффективный курс рубля опустился на 6,5 процента. В частности в ноябре снизился на 0,2 процента по сравнению с октябрем реальный эффективный курс рубля к доллару.

Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%

Финансы Финансы Рубль мало меняется к доллару и к евро в ожидании решения ОПЕК+ Рубль в начале торгов пятницы мало менялся к доллару и к евро в отсутствие сильных внешних сигналов пока инвесторы ожидают решения ОПЕК+ по параметрам добычи нефти.

Финансы Финансы Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,55% к предыдущему закрытию и составил 2417,82 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,83% до 1147,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Финансы Финансы Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.

Финансы Финансы Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке в 2019 году Уже в 2019 году в России ожидается рост ставок по ипотеке. В среднем за год этот показатель будет находиться на уровне 10-11%.

Финансы Финансы ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.

Финансы Финансы Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 40 млрд р на 98дн Объем предложения был 40 миллиардов рублей, спрос - 140,08 миллиарда, в аукционе участвовало шесть кредитных организаций.

Финансы Финансы Минфин: участники госзакупок открыли более 153 тыс. спецсчетов Перечень включает 18 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Промсвязьбанк, "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский Национальный Коммерческий Банк, РосЕвроБанк, ОТП Банк и ЮниКредит Банк.

Финансы Финансы ББР Банк предлагает сезонный вклад «Вместе в Новый год» ББР Банк в период с 10 декабря 2018 года по 31 января 2019-го предлагает открыть сезонный вклад "Вместе в Новый год".

Финансы Финансы Экономист озвучил курс рубля на 2019 год Назван вероятный курс российской национальной валюты по отношению к доллару в 2019 году. Ожидается преодоление отметки в 70 рублей.

Финансы Финансы Глава Нацбанка: Украине предстоят многомиллиардные выплаты по госдолгу Украина за два года должна будет вернуть по внешнему госдолгу примерно 12 миллиардов долларов, включая проценты, рассказал в интервью VOX Ukraine глава Нацбанка страны Яков Смолий.

Финансы Финансы Гатчина уменьшила налоговую задолженность в 2 раза Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике, руководитель рабочей группы Илья Носков сообщил, что по сравнению с началом года общая сумма задолженности и недоимки в бюджет города по налоговым платежам уменьшилась в два раза и составила 12 млн рублей.

Финансы Финансы Силуанов: Внешние факторы стали меньше влиять на экономику РФ Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика стала меньше подвергаться влиянию внешних факторов, в частности изменениям цены на нефть.

Финансы Финансы За ноябрь российские резервы увеличились на 0,55% За ноябрь 2018 года объём международных резервов России вырос на $2,541 или на 0,55%, до $462,10 млрд.

Финансы Финансы Золото незначительно дорожает перед статистикой по рынку труда США Стоимость золота незначительно растет в пятницу утром в ожидании ежемесячной статистики по американскому рынку труда, следует из данных торгов.