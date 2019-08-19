Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%РИА Новости 09:08
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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Политика
Twitter заблокировал тысячи аккаунтов противников протестов в Гонконге
Администрация соцсети Twitter заблокировала около 200 тысяч учетных записей людей, выступавших против антиправительственных протестов в китайском Гонконге.
Обновлено в 18:23
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Спорт
11-кратная чемпионка мира сдала положительный допинг-тест
Обновлено в 13:39
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход
Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено в 12:49
Футбол
Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»
Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Происшествия
«Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации пассажирам A321
В авиакомпании "Уральские авиалинии" начали выплачивать компенсации пассажирам A321, который 15 августа аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова.
Обновлено в 05:15
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено в 11:49
Гаджеты
Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и смарт-ТВ Redmi TV
Китайская компания Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и первый смарт-ТВ под маркой Redmi.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Политика
Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
Обновлено в 17:48
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Политика
К самолету делегации Путина подлетели швейцарские истребители
Журналист «РИА Новости» сообщил, что самолет кремлевского пула с делегацией и корреспондентами из Российской Федерации несколько минут сопровождали два истребителя ВВС Швейцарии в небе над Женевой.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Футбол
«Барселона» сделает официальное предложение о переходе Неймара
«Барселона» сделает официальное предложение французскому «ПСЖ» о переходе бразильского нападающего Неймара.
Обновлено в 10:36
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Общество
В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных
Обновлено в 17:54
Культура
День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня»
Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:31
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильных
Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 04:02
Общество
В России изменились правила провоза багажа через границу
В России 19 августа вступили в силу новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу.
Обновлено вчера в 21:38