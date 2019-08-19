Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%РИА Новости 09:08
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено в 19:25
Наука
Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев
Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым
В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Экономика
Рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» перенесено на 17 сентября
В качестве обеспечительной меры по исковому заявлению "Финвижн" суд запретил органам управления банка "Восточный" принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей.
Обновлено в 22:43
Здоровье
Министр здравоохранения посетил поликлиники в Чите и проверил очереди
Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников побывал в Читинской поликлинике №2 и главном отделении клинического медицинского центра Читы.
Обновлено в 22:11
Общество
Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров
Уровень Амура у Хабаровска во вторник утром достиг отметки "опасное явление" в шесть метров, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 21:23
Происшествия
В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты
Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Общество
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.
Обновлено в 21:26
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:46
Футбол
Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено в 15:50
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено в 19:12
Игры
Почти Civilization: SEGA анонсировала Humankind
Обновлено в 15:13
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Экономика
Опубликован список крупнейших должников России
Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников РФ, говорится в публикации РБК.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
Авто
Ford и Lincoln разрабатывают новые среднеразмерные электрокроссоверы
Как сообщают источники из Automotive News Canada, в данный момент идет работа над проектом нового среднеразмерного полностью электрического кроссовера, который будет выпускаться под марками Ford и Lincoln.
Обновлено в 21:02
Политика
Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.
Обновлено в 22:31
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Минтрансе признали невозможность полностью защитить самолеты от птиц
Система орнитологической защиты аэропортов в России налажена, а требования к ней установлены, однако невозможно полностью обезопасить самолеты от столкновения с птицами.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери
Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Обновлено в 11:17
Космос
Илон Маск хочет сбросить на Марс ядерные бомбы
Обновлено вчера в 03:31