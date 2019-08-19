Экономика

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%РИА Новости 09:08

Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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В России зафиксировали годовой рост зарплат

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Коммерсантъ10:06

Реальные зарплаты в России повысились на 3,5%

Московский Комсомолец22:16

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РИА Новости09:08

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

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