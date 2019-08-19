Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

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