Экономика

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%РИА Новости 09:08

Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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Зарплаты россиян в июле выросли

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Реальные зарплаты в России в июле выросли на 3,5% в годовом выражении

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Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новости09:08

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАСС09:07

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

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