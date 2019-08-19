Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%РИА Новости 09:08
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
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Финансы
Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей
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Какие дополнительные опции чаще всего выбирают при покупке нового авто?
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В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
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На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей
Более 60 медведей отстрелили сотрудники лесного хозяйства вместе с охотниками в этом сезоне на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Илюхин.
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Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
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