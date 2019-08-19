Экономика

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%РИА Новости 09:08

Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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Зарплаты россиян в июле выросли

URA.Ru11:42

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Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

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Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле

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В России зафиксировали годовой рост зарплат

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Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новости09:08

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ru10:14
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