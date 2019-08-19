Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%РИА Новости 09:08
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Обновлено в 15:12
Политика
Переговоры Путина и Макрона продолжались более 3,5 часа
Как передаёт РИА Новости, они продолжались более 3,5 часа. Сообщается, что после встречи начался рабочий ужин.
Обновлено в 15:05
Энергетика
Команда Зеленского нашла способ радикально снизить тарифы
Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала меры по снижению цен на электроэнергию.
Обновлено в 16:41
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Футбол
«Спартак» опубликовал фото из победной раздевалки после матча с ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал победное фото из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали об испытанной в США ракете
Испытанная в США крылатая ракета была вариантом «Томагавка», передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Роберта Карвера.
Обновлено в 15:46
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Игры
Почти Civilization: SEGA анонсировала Humankind
Обновлено в 15:13
Общество
Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян
Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено в 15:02
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше.
Обновлено в 15:20
Технологии
Деградация производительности сети Tor может стоить всего несколько тысяч долларов в месяц
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Эксперты из Джорджтаунского университета и Исследовательской лаборатории ВМФ США представили на конференции USENIX интересный доклад (PDF), посвященный деградации производительности сети Tor.
Обновлено в 03:30
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Экономика
Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева
Обновлено в 16:32
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 04:35
Кино
В Сети появился тизер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
В Интернете появился первый тизер нового сезона драмеди-сериала "Удивительная миссис Мейзел".
Обновлено в 14:08
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым
В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Обновлено в 02:32
Общество
В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе
"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - заявили представители ведомства.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Взрыв прогремел в здании больницы на северо-востоке Сирии
Как сообщает издание al-Watan, взрыв прогремел в одной из больниц провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 16:39
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля
На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка.
Обновлено в 12:24
Экономика
Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров
Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21
Общество
Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла
Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.
Обновлено в 04:43