Экономика

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%РИА Новости 09:08

Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
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Зарплаты россиян в июле выросли

URA.Ru11:42

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента

Российская газета10:41

В России зафиксировали годовой рост зарплат

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Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ru10:14

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новости09:08

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАСС09:07

Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%

REGNUM09:30
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