Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

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В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства. В среднем начисленная зарплата в прошлом месяце была 45,9 тысячи рублей, уточняет Росстат.

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента

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