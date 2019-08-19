Экономика

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процентаРоссийская газета 10:41

В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства. В среднем начисленная зарплата в прошлом месяце была 45,9 тысячи рублей, уточняет Росстат.
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Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
РИА Новости09:08

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Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента

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Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

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Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

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