Экономика
Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%REGNUM вчера в 09:30
Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
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Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Профсоюз «Учитель» призвал их задуматься об участии в работе избиркомов Члены профсоюза «Учитель» отказались работать в участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах в Мосгордуму и призвали своих коллег последовать своему примеру, заявив, что выборы стали «заведомо неправовыми».
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Кино
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«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
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Продажи нового среднетоннажного грузовика Hyundai Mighty официально начались на российском рынке.
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Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
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