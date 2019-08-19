Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%

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