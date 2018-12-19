Экономика

Реальные доходы россиян снова упали
Lenta.ru
09:59

Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) в ноябре 2018 года снизились на 2,9 процента по сравнению с октябрем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что снижение в годовом выражении также составило 2,9 процента.
Lenta.ru09:59
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы граждан в ноябре сократились на 2,9% в годовом выражении, после роста в октябре, который, по уточненным данным, составил 0,3%, следует из доклада
 Росстата, опубликованного в среду, 19 декабря.
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