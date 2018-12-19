Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились в ноябре на 2,9%
Газета.Ru
вчера в 12:18

Доходы россиян снова начали падать. В ноябре они сократились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев рост составил символические 0,4%. Ситуацию немного подправит декабрь - власти уже объявили, что выплатят авансом проиндексированные пенсии за январь.
Газета.Ruвчера в 12:18
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы граждан в ноябре сократились на 2,9% в годовом выражении, после роста в октябре, который, по уточненным данным, составил 0,3%, следует из доклада
 Росстата, опубликованного в среду, 19 декабря.
РБКвчера в 10:15

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Реальные располагаемые доходы россиян снизились в ноябре на 2,9%

Газета.Ruвчера в 12:18

Реальные доходы россиян вновь снижаются

Эхо Москвывчера в 10:30

Реальные доходы россиян вернулись к падению

РБКвчера в 10:15

Реальные доходы россиян снова упали

Lenta.ruвчера в 09:59

Реальные доходы россиян упали на 2,9%. 2018-й может стать пятым годом падения

Дождьвчера в 11:34

Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%

ТАССвчера в 08:32

Реальные располагаемые доходы забайкальцев с начала года упали на 2,5%

Заб.Ру18 декабря в 05:25
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Экономика

Rusal прокомментировал намерение США вывести компанию из-под санкций

UC Rusal приветствует решение Минфина США о скором снятии санкций с компании. Об этом говорится в сообщении Rusal, поступившем в РБК.
Обновлено в 01:39
Финансы

ФРС США повысила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.
Обновлено вчера в 14:40
Экономика

Чистая прибыль «МегаФона» упала в третьем квартале на 4,6%

Капитальные затраты оператора в минувший квартал составили 18,5 млрд руб, что на 47% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 02:10
Энергетика

Нефть подешевела после решения ФРС поднять ставку

Котировки эталонных сортов нефти на торгах в четверг снизились после вчерашнего решения ФРС США поднять учетную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,50% годовых.
Обновлено в 01:06
Экономика

Промсвязьбанк принимает меры на случай отключения от Visa и Mastercard

Председатель правления Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков рассказал, что банк сократил до минимума обеспечительные депозиты платежных систем VISA и Mastercard.
Обновлено в 00:25
Энергетика

Госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

В Минприроды оценили рост тарифов на вывоз мусора в 2019 году

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что стоимость вывоза коммунальных отходов возрастет в 2019-м не более чем на 5% в связи с «мусорной» реформой, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 22:11
Экономика

Крым попросил из федерального бюджета еще 200 млрд рублей

Власти республики Крым и Севастополя просят увеличить финансирование по федеральной программе развития (ФЦП) регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Обновлено в 01:49
Экономика

Bitcoin Cash вырос на 70% за пять дней. Его капитализация выше $2 млрд

В начале прошлого месяца курс Bitcoin Cash был практически в пять раз выше, чем сейчас, на уровне в $630.
Обновлено в 02:29
Экономика

Налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 24%

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 10 месяцев 2018 года Федеральная налоговая служба России обеспечила 76% доходов всего федерального бюджета, перечислив 17,6 трлн рублей налогов — это на 23% или на 3,3 трлн рублей больше аналогичного периода 2017 года.
Обновлено в 02:32
Экономика

Контракт из-под земли: как арбитраж разрешил спор о рекламе в метро

Компания пообещала перечислить ГУП в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В "Трейд Компани" при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга "Гема", чья структура "Авто Селл" уже продавала рекламу в московской подземке.
Обновлено вчера в 05:53
Экономика

Авиакомпании попросили Путина ускорить выплату компенсаций за керосин

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая 27 российский авиакомпаний, попросила президента России Владимира Путина ускорить предоставление господдержки в связи с подорожанием топлива.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика

Коммунальные услуги оплатили лучше ожиданий

Пока же столь значительное сокращение задолженности, отмечают эксперты, «опровергает волну» сообщений о росте неплатежей, возникшую летом еще при обсуждении индексации тарифов ЖКУ (в 2019 году утверждено двухэтапное повышение тарифов на 1,7% в январе и 2,4% в июле).
Обновлено вчера в 16:58
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост числа абонентов виртуальных операторов

В целом по итогам 2018 года компания прогнозирует рост числа абонентов виртуальных операторов на 18%, тогда как абонентская база всего мобильного рынка останется на уровне прошлого года.
Обновлено вчера в 06:09
Экономика

Усманов вложит деньги от продажи «Арсенала» в проекты в Узбекистане

Совладелец USM Holdings Алишер Усманов вложит в проекты в Узбекистане, где он родился, около $300–400 млн к концу следующего года.
Обновлено в 00:35
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