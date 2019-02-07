Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 годаГазета.Ru 11:54

Падение пенсии стало первым с 2015 года. Тогда Росстат зафиксировал сокращение реального размера пенсии на 2,5%. В 2016 году пенсии выросли на 1,1%, в 2017-м году - на 3,6% (данные с учетом разовой выплаты в 5 тысяч рублей).

Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 года

Культура СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой Советская, российская актриса, режиссер и общественно-политический деятель Александра Яковлева якобы была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге.

Авто Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.

Общество Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, в которой использовало провокационные лозунги, среди которых — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу».

Кино На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин В реанимации одной из московских больниц 6 февраля скончался актер театра, кино и ТВ Александр Зоточкин.

Авто В России появится дизельный Audi Q8 Дилеры ожидают кроссоверы Audi Q8 с шильдиками TDI к концу весны.

Хоккей Сборная России по буллитам обыграла Финляндию в матче Евротура 9 февраля россияне сыграют со шведами в Стокгольме. Капитаном сборной РФ на шведский этап был назначен нападающий Вадим Шипачев.

Интернет Популярные приложения на iPhone уличили в записи экрана и сборе данных Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.

Происшествия Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.

Происшествия На гендиректора «Агрохолдинга Истра» напал мужчина с ножом По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на Козлова напал акционер агрохолдинга.

Политика Посольства Венесуэлы в ряде стран подверглись кибератаке Официальные сайты посольств Венесуэлы в ряде стран подверглись кибератаке. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает РИА Новости.

Наука Пчел научили складывать и вычитать До сих пор арифметические способности пчел ограничивались числами от 1 до 5. Но было бы интересно проверить, смогут они точно оперировать большими числами или будут считать приблизительно, как это делают, например, члены племени мундуруку из Бразилии, в языке которых нет обозначений для больших чисел.

Общество В России подвели первые итоги проверок качества бензина Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.

Общество Названы любимые блюда и напитки авиапассажиров Томатный сок и блюда из курицы лидируют в списке предпочтений авиапассажиров во время приема пищи в полете, сообщает Ozon.travel.

Происшествия Арест Мамаева и Кокорина продлили «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения на два месяца, до 8 апреля», – цитирует РИА «Новости» решение судьи Ольги Затомской.

Спорт IBU сократил дистанции индивидуальных гонок на этапе КМ в Канаде На этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе будут сокращены дистанции индивидуальных гонок.

Происшествия Освобожденного аспиранта МГУ снова привезли в полицию Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который проходит по делу об изготовлении взрывчатки и которого ранее в четверг отпустили из изолятора в Подмосковье, снова задержали, сообщил РБК руководитель правозащитного проекта «Зона права» Сергей Петряков.

Транспорт В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом В Госавтоинспекции России заявили, что водительские удостоверения, в которых название документа «Водительские права» указано на английском и французском языках, законны.

Общество Скончалась известная шотландская писательница Английская писательница Розамунда Пилчер умерла в больнице города Данди в Шотландии на 95-м году жизни, передает ТАСС.