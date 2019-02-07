Экономика
Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 годаГазета.Ru 11:54
Падение пенсии стало первым с 2015 года. Тогда Росстат зафиксировал сокращение реального размера пенсии на 2,5%. В 2016 году пенсии выросли на 1,1%, в 2017-м году - на 3,6% (данные с учетом разовой выплаты в 5 тысяч рублей).
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