Экономика
Реальные доходы россиян замедлили падениеRambler News Service вчера в 09:22
Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.
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Политика
Матвиенко рассказала о сроках отмены роуминга с Белоруссией
Ранее в рамках форума председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимир Мясникович заявил, что в Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с РФ в августе.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
Лимит на легионеров мешает Дани Алвесу перейти в «Манчестер Сити»
Наставник британского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе своей команды капитана национальной команды Бразилии Дани Алвеса, с которым ранее работал в каталонской «Барселоне», однако переходу может помешать лимит на легионеров, действующий в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
Опубликованы снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6
Обновлено в 04:05
Наука
Красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе
Обновлено в 03:08
Политика
Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Политика
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
МИД России об отзыве Киевом наблюдателей ПАСЕ: назло маме отморожу уши
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин назвал нелепым решение Украины отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду после восстановления полномочий российской делегации.
Обновлено в 04:41
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:31
Кино
Хавьер Бардем может сыграть Тритона в экранизации «Русалочки»
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Астрахани задержаны несколько чиновников
Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Здоровье
Клещи продолжают цепляться к жителям Мордовии
Обновлено в 00:35
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за воспитания мальчиков гей-парой
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, которые не противодействовали усыновлению двух мальчиков семьей из двух мужчин.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
На Украине раскрыли коррупционную схему в оборонной промышленности
Правоохранительные органы Украины раскрыли схему коррупционеров, засевших в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Обновлено в 05:18
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Хоккей
«Авангард» пригласил Леди Гагу дать концерт в Балашихе
«Авангард» выступил с приглашением известной певицы Леди Гаги провести концерт в Балашихе. Также клуб позвал певицу посетить матч команды.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин и Лукашенко остановились на острове Коневец
По пути из Валаама в Санкт-Петербург президенты России и Белоруссии сделали остановку на острове Коневец на западе Ладожского озера.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Транспорт
На Некрасовской линии московского метро построят пять ТПУ
Обновлено в 04:10