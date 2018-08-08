Экономика

Реальные доходы россиян замедлили падениеRambler News Service вчера в 09:22

Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.
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Цены в РФ растут из-за увеличения НДС и контрсанкций – мнение экономиста

REGNUM05:02

Эксперты объяснили, почему реальные доходы россиян опять упали

Газета.Ruвчера в 14:28

Реальные доходы россиян продолжили падение. В первом полугодии они упали на 1,3%

Дождьвчера в 09:26

Опубликованы новые данные о доходах россиян

Lenta.ruвчера в 10:17

Реальные доходы россиян за полгода снизились на 1,3%

Коммерсантъвчера в 10:01

Реальные доходы россиян продолжили падение

РБКвчера в 11:00

Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии снизились на 1,3%

ТАССвчера в 09:12
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:48, Вашингтон
Политика

Матвиенко рассказала о сроках отмены роуминга с Белоруссией

Ранее в рамках форума председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимир Мясникович заявил, что в Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с РФ в августе.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол

Лимит на легионеров мешает Дани Алвесу перейти в «Манчестер Сити»

Наставник британского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе своей команды капитана национальной команды Бразилии Дани Алвеса, с которым ранее работал в каталонской «Барселоне», однако переходу может помешать лимит на легионеров, действующий в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 02:34
Гаджеты

Опубликованы снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6

Обновлено в 04:05
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Наука

Красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе

Обновлено в 03:08
Политика

Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице

Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Политика

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика

МИД России об отзыве Киевом наблюдателей ПАСЕ: назло маме отморожу уши

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин назвал нелепым решение Украины отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду после восстановления полномочий российской делегации.
Обновлено в 04:41
Политика

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:31
Кино

Хавьер Бардем может сыграть Тритона в экранизации «Русалочки»

Обновлено в 03:49
Происшествия

В Астрахани задержаны несколько чиновников

Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Здоровье

Клещи продолжают цепляться к жителям Мордовии

Обновлено в 00:35
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Москве возбудили дело из-за воспитания мальчиков гей-парой

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, которые не противодействовали усыновлению двух мальчиков семьей из двух мужчин.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

На Украине раскрыли коррупционную схему в оборонной промышленности

Правоохранительные органы Украины раскрыли схему коррупционеров, засевших в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Обновлено в 05:18
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Хоккей

«Авангард» пригласил Леди Гагу дать концерт в Балашихе

«Авангард» выступил с приглашением известной певицы Леди Гаги провести концерт в Балашихе. Также клуб позвал певицу посетить матч команды.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Россиянка забралась на памятник жертвам холокоста ради фото

Обновлено в 04:51
Политика

Путин и Лукашенко остановились на острове Коневец

По пути из Валаама в Санкт-Петербург президенты России и Белоруссии сделали остановку на острове Коневец на западе Ладожского озера.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Транспорт

На Некрасовской линии московского метро построят пять ТПУ

Обновлено в 04:10
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