Экономика
Реальные доходы россиян замедлили падениеRambler News Service вчера в 09:22
Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.
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Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Политика
В МИД выступили против односторонних санкций ЕС в отношении Турции
Односторонние санкции - концепция, которая подменяет международное право порядком, выдуманным отдельными государствами, Россия против ведения дипломатии такими методами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, комментируя санкции ЕС в отношении Турции.
Обновлено в 03:27
Экономика
Япония запустит криптовалютный аналог SWIFT
В ближайшие несколько лет Япония запустит международную сеть криптовалютных платежей, которая поможет в борьбе с отмыванием денег, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 04:09
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Технологии
«Яндекс» запатентовал технологию слежения за доходами пользователей
Компания "Яндекс" разработала способ определения доходов своих пользователей, исходя из их профессии.
Обновлено в 03:29
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика
Медведев назвал дату перехода россиян на электронные паспорта
Премьер – министр России Дмитрий Медведев, в среду, 17 июля, в ходе совещания сказал, что уже через 4 года граждане страны смогут начать пользоваться электронными паспортами.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Боевые корабли Северного флота вошли в Финский залив
Отряд боевых кораблей Северного флота прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде, сообщается на сайте министерство обороны России.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено вчера в 13:33
Гаджеты
Анонсирован выпуск объектива Fujinon XF16-80mmF4 R OIS WR
Компания Fujifilm объявила, что в конце сентября 2019 года в линейке сменных объективов с креплением X появится компактная и легкая модель с пятикратным зумом и постоянной максимальной диафрагмой.
Обновлено в 03:16
Наука
Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал
Мужчина, грозившийся взорвать Ярославский вокзал в Москве, задержан, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено в 03:35
Авто
Опубликованы первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris
Снимки нового обновленного седана Hyundai Solaris появились в Сети. Первыми фото поделился китайский портал Autohome.
Обновлено вчера в 22:48
Хоккей
Панарин: Батюшке в церкви перестал верить, он не созванивается с Богом
По мнению Панарина, батюшка в церкви знает не больше, чем он сам, и не созванивается с Богом по телефону.
Обновлено в 02:58
Общество
В Приморье нашли скалу из «Короля Льва»
Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка
Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане
Обновлено в 03:13
Общество
В Приамурье дан старт строительству канатной дороги в Китай
Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено вчера в 16:32