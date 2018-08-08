Экономика
Реальные доходы россиян вновь упалиНакануне.Ru 18:25
Реальные располагаемые доходы жителей России за шесть месяцев 2019 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 1,3%. Для сравнения, за первое полугодие 2018 года располагаемые доходы населения выросли на 1,3%. Как следует из доклада Росстата, во втором квартале 2019 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 0,2% в годовом выражении.
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