Экономика

Реальные доходы россиян вновь упалиНакануне.Ru 18:25

Реальные располагаемые доходы жителей России за шесть месяцев 2019 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 1,3%. Для сравнения, за первое полугодие 2018 года располагаемые доходы населения выросли на 1,3%. Как следует из доклада Росстата, во втором квартале 2019 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 0,2% в годовом выражении.
Читать в источнике
Обсудить3

Подробнее о событии

Внутреннего спроса для улучшения ВВП нет

Коммерсантъ18:32

Эксперты объяснили, почему реальные доходы россиян опять упали

Газета.Ru14:28

Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии снизились на 1,3%

ТАСС09:12

Опубликованы новые данные о доходах россиян

Lenta.ru10:17

Реальные доходы россиян продолжили падение. В первом полугодии они упали на 1,3%

Дождь09:26

Реальные доходы россиян продолжили падение

РБК11:00

Доходы россиян снизились в первом полугодии 2019 года

News.ru09:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:12, Вашингтон
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

Обновлено в 15:38
Происшествия

В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено в 11:41
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

В Польше совершил аварийную посадку американский истребитель F-15

Обновлено в 08:29
Армия и оружие

В Пентагоне высказались о возможности исключения Турции из НАТО

Замлавы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал возможность исключения Турции из НАТО на фоне ситуации между США и Турции из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400.
Обновлено в 16:38
Общество

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Обновлено в 16:28
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено в 13:02
Политика

Антонов заявил о развязывании США визовой войны

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
Обновлено в 17:39
Кино

По Warhammer 40 000 снимут сериал

Обновлено в 15:24
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым

Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 10:45
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Турецких дипломатов атаковали в Ираке

Обновлено в 09:36
Культура

Змея Горыныча и башни с пиротехникой покажут на фестивале «Ростех»

Обновлено в 05:41
Космос

«Сотбис» продаёт записи высадки на Луну

На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.
Обновлено в 04:06
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено в 16:20
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Происшествия

Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах

Прокуроры закрыли дело о домогательствах к молодому человеку со стороны актера Кевина Спейси, сообщило в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 16:58
Космос

Безос заявил, что космический туризм поможет людям осознать ответственность за Землю

Развитие космического туризма позволит большему числу людей взглянуть на Землю "со стороны" и проникнуться личной ответственностью за сохранение нашей планеты.
Обновлено в 03:03
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Происшествия

Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами

Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
Обновлено в 14:58
Кино

Барецкий заявил об участии Панина в фильме «Брат 3»

Обновлено в 22:01
Происшествия

В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

Обновлено в 07:30
Футбол

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено в 10:49
Культура

Звезду «Улиц разбитых фонарей» Юрия Кузнецова госпитализировали

Обновлено в 04:02
Авто

Ford показал первый пикап в мире эмодзи

Американский автопроизводитель выпустил рекламный ролик о компактном и «квадратном» пикапе, который обещает показать очень скоро.
Обновлено в 05:56
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Политика

Зеленский объяснил появление на публике в плавках

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое публичное поведение, вызвавшее осуждение, желанием быть ближе к людям.
Обновлено в 18:18
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз

Обновлено в 01:00
Политика

Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
ещё по теме
Главное