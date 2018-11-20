с чего всё началось

В годовом выражении рост составил 1,4%, говорится в материалах Росстата. Денежные доходы россиян в октябре увеличились на 5,1% к сентябрю и на 5,4% к октябрю прошлого года, составив 33,297 тыс. рублей.

Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении

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