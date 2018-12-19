Экономика
Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%
Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%ТАСС08:32
Денежные доходы россиян в ноябре снизились на 1,9% к октябрю и выросли на 3% к ноябрю прошлого года, составив 32,322 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата в ноябре 2018 года выросла на 8,6% в номинальном (до 42,750 тыс. рублей) и на 4,6% в реальном выражении к ноябрю 2017 года.
ТАСС08:32
Оценить
19 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Финансы
ФРС США повысила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.
Обновлено в 14:40
Экономика
ЦБ хочет допустить пенсионные фонды к IPO
Центробанк решил уточнить для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) правила инвестирования накоплений граждан в акции российских компаний при первичном размещении.
Обновлено в 16:33
Экономика
Авиакомпании попросили Путина ускорить выплату компенсаций за керосин
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая 27 российский авиакомпаний, попросила президента России Владимира Путина ускорить предоставление господдержки в связи с подорожанием топлива.
Обновлено в 20:42
Экономика
СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»
Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.
Обновлено в 04:13
Экономика
Акции Rusal подскочили на 25% после объявления о скором снятии санкций
Сразу после открытия стоимость одной акции алюминиевого гиганта выросла до 2,84 гонконгского доллара (23,99 руб.).
Обновлено в 21:04
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост числа абонентов виртуальных операторов
В целом по итогам 2018 года компания прогнозирует рост числа абонентов виртуальных операторов на 18%, тогда как абонентская база всего мобильного рынка останется на уровне прошлого года.
Обновлено в 06:09
Экономика
Коммунальные услуги оплатили лучше ожиданий
Мониторинг ЖКХ Рост цен за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в этом году стал более умеренным, отмечается в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС.
Обновлено в 16:58
Экономика
Нацбанк Украины ликвидирует «дочку» ВТБ
К ликвидации украинской «дочки» российского ВТБ фонд приступил в среду. В конце ноября НБУ признал «ВТБ банк» неплатежеспособным.
Обновлено в 03:41
Экономика
Контракт из-под земли: как арбитраж разрешил спор о рекламе в метро
Компания пообещала перечислить ГУП в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В "Трейд Компани" при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга "Гема", чья структура "Авто Селл" уже продавала рекламу в московской подземке.
Обновлено в 05:53
Экономика
Доля компаний-однодневок в России уменьшилась вдвое в 2018 году
Доля компаний с признаками однодневок в России в 2018 году снизилась с 12,1% до 5,6%, заявил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
Обновлено в 16:21
Энергетика
Недельные цены на бензин в РФ снизились впервые с середины августа
Потребительские цены на бензин в России за период с 11 по 17 декабря снизились на 0,1% после пяти недель стабильности до этого, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 08:03
Экономика
Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей
Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.
Обновлено в 12:39
Экономика
Reuters: BP продает американские активы на $3 млрд
Британская нефтегазовая корпорация BP начала продажу некоторых своих североамериканских активов на $3 млрд, об этом в среду, 19 декабря, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:35
Финансы
Нацбанк Украины увеличит золотовалютные резервы
Отмечается, что Украина сможет увеличить международные резервы на $20 млрд к концу 2018 года, а также поддержать их на должном уровне в следующем году.
Обновлено в 09:32
Экономика
Инвестпроекты в рамках «списка Белоусова» запустят в 2019-м
В I квартале 2019 года могут быть утверждены первые инвестиционные проекты в рамках инициативы Белоусова.
Обновлено в 07:42