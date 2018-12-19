с чего всё началось

Денежные доходы россиян в ноябре снизились на 1,9% к октябрю и выросли на 3% к ноябрю прошлого года, составив 32,322 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата в ноябре 2018 года выросла на 8,6% в номинальном (до 42,750 тыс. рублей) и на 4,6% в реальном выражении к ноябрю 2017 года.

Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%

Энергетика Энергетика Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель на данных о запасах в США Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Финансы Финансы Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке и в условиях умеренного отскока котировок нефти после обвала по итогам предыдущих торгов.

Финансы Финансы Минфин не смог разместить ОФЗ на 10 млрд рублей "Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска N 26223RMFS 19 декабря 2018 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - сообщили в Минфине.

Финансы Финансы МВФ одобрил новый кредит для Украины Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.

Экономика Экономика СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2» Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.

Экономика Экономика Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.

Экономика Экономика Нацбанк Украины принял решение о ликвидации «дочки» ВТБ Банка Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве лицензии украинской "дочки" ВТБ Банка.

Экономика Экономика Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков Депутаты Госдумы РФ в среду 19 декабря в третьем окончательном чтении приняли поправки в закон о долевом строительстве.

Экономика Экономика Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету Италия заключила соглашение с комиссией Европейского союза (ЕС) по бюджету на 2019 год, передает Reuters.

Экономика Экономика Госдума приняла закон о снижении неустойки по потребительским кредитам Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, ограничивающий сумму процентов и неустоек, начисляемых по потребительским кредитам.

Экономика Экономика Инфраструктурный план критикуют за некомплексность В результате создаются риски невыполнения задач майского указа (например, в части развития грузопотока по Северному морскому пути — в план не вошло строительство ледоколов) и отсутствуют возможности для начала реализации новых проектов.

Экономика Экономика НБУ подал иск в суд Женевы против Коломойского почти на $240 млн Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы против бывшего руководителя Приватбанка Игоря Коломойского на сумму 6,64 млрд гривен (около $240 млн).

Экономика Экономика Медведев поручил проработать вопрос о создании ТОР на Таймыре Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Таймыре в Красноярском крае, сообщает пресс-служба кабмина.

Энергетика Энергетика Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.