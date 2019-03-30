Экономика
Реальные доходы россиян упали при новой методике расчетаРБК 09:14
В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе—марте составили 29 920 руб. Одновременно Росстат пересчитал динамику реальных располагаемых доходов за 2018 год. Согласно новым данным, этот показатель вырос на 0,1%, тогда как по прежней методологии реальные доходы снизились на 0,1%.
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