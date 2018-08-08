Экономика

Реальные доходы россиян сокращаютсяСеверпост 10:53

Как следует из оценки Росстата, реальные денежные доходы граждан во втором квартале этого года снизились на 0,2%. По итогам первого полугодия реальные доходы россиян упали на 1,3% в годовом выражении.
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Подробнее о событии

Внутреннего спроса для улучшения ВВП нет

Коммерсантъ18:32

Эксперты объяснили, почему реальные доходы россиян опять упали

Газета.Ru14:28

Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии снизились на 1,3%

ТАСС09:12

Опубликованы новые данные о доходах россиян

Lenta.ru10:17

Реальные доходы россиян продолжили падение. В первом полугодии они упали на 1,3%

Дождь09:26

Реальные доходы россиян продолжили падение

РБК11:00

Доходы россиян снизились в первом полугодии 2019 года

News.ru09:09
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Экономика

Пальмового масла лишат льгот в России

Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»

Для розыска неизвестного, устроившего стрельбу на проспекте Андропова, в Москве был введен план «Перехват».
Обновлено в 12:06
Происшествия

МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле

МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата и сопровождающего его иракца в провинции Эрбиль (входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака).
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
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Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено

Обновлено в 11:41
Футбол

«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков

После изменений состав команды на РПЛ пополнили: защитники Сергей Бугриев и Томас Рукас, полузащитники Максим Левин, Никита Колдунов, Сергей Иванов и Кирилл Макеев, а также нападающие Александр Еловских, Антон Заболотный и Даниил Макеев.
Обновлено в 09:42
Музыка

Теодор Курентзис выступит на сцене Мариинского театра

На сцене Мариинского театра в октябре выступит Теодор Курентзис и творческий коллектив MusicAeterna.
Обновлено в 13:03
Наука

Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана

При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено в 16:25
Финансы

Коррекция курса рубля «затягивается»

Сегодня, 17 июля, для рубля ожидается достаточно напряжённый день.
Обновлено в 04:13
Общество

Росстат: Убыль населения России ускорилась

По итогам пяти месяцев текущего года убыль населения составила 180,4 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 05:36
Спорт

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые станет мамой

Чемпионка призналась в готовности стать мамой, но череда проектов не давала звезде запланировать декрет.
Обновлено в 15:27
Политика

Медведев рассказал, как бумажные паспорта будут менять на электронные

Переход россиян с бумажных паспортов на электронные будет поэтапным, обычные удостоверения личности будут действовать до конца замены, заявил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:57
Общество

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Обновлено в 16:28
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено в 13:02
Транспорт

Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро

Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Обновлено в 07:28
Политика

Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Соединенные Штаты развязали против России визовую войну.
Обновлено в 17:36
Технологии

Цифровые технологии в туризме обсудили в Москве

В Москве прошла открытая конференция, посвященная использованию цифровых технологий в туристической индустрии.
Обновлено в 20:05
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика

Зеленский объяснил появление в красных плавках перед украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он и сотрудники его офиса искупались на общественном пляже.
Обновлено в 16:01
Политика

Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России

Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок

Обновлено в 19:49
Экономика

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.
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Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном

Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
Обновлено в 19:53
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В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров

В Кремле прокомментировали предложения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 06:55
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В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
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