Экономика
Реальные доходы россиян сокращаютсяСеверпост 10:53
Как следует из оценки Росстата, реальные денежные доходы граждан во втором квартале этого года снизились на 0,2%. По итогам первого полугодия реальные доходы россиян упали на 1,3% в годовом выражении.
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Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Для розыска неизвестного, устроившего стрельбу на проспекте Андропова, в Москве был введен план «Перехват».
Обновлено в 12:06
Происшествия
МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле
МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата и сопровождающего его иракца в провинции Эрбиль (входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака).
Обновлено в 10:52
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Футбол
«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков
После изменений состав команды на РПЛ пополнили: защитники Сергей Бугриев и Томас Рукас, полузащитники Максим Левин, Никита Колдунов, Сергей Иванов и Кирилл Макеев, а также нападающие Александр Еловских, Антон Заболотный и Даниил Макеев.
Обновлено в 09:42
Музыка
Теодор Курентзис выступит на сцене Мариинского театра
На сцене Мариинского театра в октябре выступит Теодор Курентзис и творческий коллектив MusicAeterna.
Обновлено в 13:03
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено в 16:25
Финансы
Коррекция курса рубля «затягивается»
Сегодня, 17 июля, для рубля ожидается достаточно напряжённый день.
Обновлено в 04:13
Общество
Росстат: Убыль населения России ускорилась
По итогам пяти месяцев текущего года убыль населения составила 180,4 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 05:36
Спорт
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Чемпионка призналась в готовности стать мамой, но череда проектов не давала звезде запланировать декрет.
Обновлено в 15:27
Политика
Медведев рассказал, как бумажные паспорта будут менять на электронные
Переход россиян с бумажных паспортов на электронные будет поэтапным, обычные удостоверения личности будут действовать до конца замены, заявил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:57
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28
Транспорт
Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро
Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Обновлено в 07:28
Политика
Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Соединенные Штаты развязали против России визовую войну.
Обновлено в 17:36
Технологии
Цифровые технологии в туризме обсудили в Москве
В Москве прошла открытая конференция, посвященная использованию цифровых технологий в туристической индустрии.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский объяснил появление в красных плавках перед украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он и сотрудники его офиса искупались на общественном пляже.
Обновлено в 16:01
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Экономика
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon
Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.
Обновлено в 07:06
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном
Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
Обновлено в 19:53
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле прокомментировали предложения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44